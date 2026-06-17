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Для Porsche Taycan теперь доступны фальшивая коробка передач и нарисованный тахометр

17.06.2026 455 0 1
Для Porsche Taycan теперь доступны фальшивая коробка передач и нарисованный тахометр

Компания Porsche представила ряд обновок для семейства электромобилей Taycan 2027 модельного года, в том числе имитатор коробки передач, улучшенный фальшивый звук работы силовой установки, обновлённую мультимедийную систему и летние шины с пониженным сопротивлением качению.

Taycan нынче продаётся так плохо, что его производство приходится периодически останавливать, но компания Porsche не сдаётся и предпринимает новые попытки повысить его привлекательность в глазах потребителей. Оригинальные идеи в головах маркетологов Porsche пока не родились, а потому в ход идут те, что уже есть на рынке и используются конкурентами.

Главной обновкой для Taycan 2027 модельного года стал набор имитаторов и свистелок, создающих у водителя электроседана ощущение управления бензиновым спорткаром. Hyundai Ioniq 5 N предложил похожий набор ещё в 2023 году, есть он и у свежепредставленного электрического Mercedes-AMG GT 4-door Coupe, вот и в Porsche решили не отставать.

Итак, теперь для всех версий Taycan доступна система E-Shift, имитирующая 8-ступенчатую коробку передач, а у топового Taycan Turbo GT система E-Shift вошла в стандартное оснащение. E-Shift активируется отдельной синей кнопкой на руле, при этом в центре приборного щитка появляется изображение тахометра, показывающего абстрактные обороты. Виртуальные передачи нужно переключать подрулевыми лепестками, каждое такое переключение сопровождается рывками и кратковременной потерей мощности.

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В тандеме с E-Shift работает усовершенствованная система Electric Sport Sound, имитирующая рёв бензинового двигателя с лёгким электрическим подвыванием, интенсивность и частота звука подстраиваются под выбранную передачу и положение педали акселератора. Системы E-Shift и Electric Sport Sound настроены индивидуально для каждой версии Taycan в соответствии с её динамическими характеристиками и статусом, но практическая польза во всех случаях нулевая.

Обновлённая мультимедийная система — куда более полезная доработка. Porsche обещает более быстрый процессор, улучшенный голосовой помощник﻿ на базе ИИ, более плавную и приятную на вид графику, больше вариантов настроек — доступны различные приложения для скачивания, а их виджеты можно вынести на главный экран. Обновления теперь можно загружать и устанавливать в фоновом режиме. Мощность беспроводной зарядки для сматрфона увеличена с 15 до 25 Вт.

Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit
Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit
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Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit
Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit
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Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit
Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit
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Для топового Taycan Turbo GT теперь доступен трековый пакет Manthey Racing, с которым недавно был установлен очередной рекорд Нюрбургринга, подробности мы рассказывали в отдельной заметке.

Базовый одномоторный заднеприводный Taycan теперь оснащается новыми шинами с пониженным сопротивлением качению, благодаря которым запас хода на одной зарядке вырос примерно на 20 км. Таким образом заднеприводный Taycan с опциональной батареей Performance Plus ёмкостью 105 кВт·ч теперь может проехать на одной зарядке до 700 км по циклу WLTP.

Базовый Taycan со стандартной батареей на 89 кВт·ч сейчас стоит в Германии от 102 600 евро, с батареей Performance Plus — от 108 324 евро. Топовый Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit обойдётся минимум в 350 000 евро.

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