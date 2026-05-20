Новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe получил трёхмоторную 1169-сильную установку

В основу полностью электрической новинки легла платформа AMG.EA. На разгон с места до «сотни» топовой версии требуется 2,4 секунды, до 200 км/ч – 6,8 секунды.

После тизерной кампании, которая включала в себя промо-ролик с участием актёра Брэда Питта и гонщика Джорджа Расселла, компания Mercedes-Benz наконец полностью рассекретила новый спортивный лифтбек Mercedes-AMG GT 4-door Coupe. Напомним, прообразом для этой новинки стал шоу-кар Vision AMG, показанный в 2022 году, а роль предвестника исполнил Mercedes-AMG GT XX, дебютировавший летом 2025-го.

На фото: новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe

Серийный спорткар получил покатый капот с выштамповками и эмблемой AMG на кромке. Под ним располагается головная оптика, при этом фары имеют узнаваемый световой рисунок в виде фирменной трёхлучевой звезды и соединены друг с другом светящейся полоской через всю ширину передней части. Ниже находится большая «фамильная» чёрная заглушка с вертикальными подсвеченными полосками, большим логотипом бренда и шильдиком AMG.

Модель снабдили обычными наружными зеркалами, утопленными дверными ручками, а также оформленными в чёрном глянце передним сплиттером, боковыми юбками и диффузором в нижней части заднего бампера. Помимо этого, корму украсили большим «монофонарём» с шестью светящимися трёхлучевыми звёздами, каждая из которых заключена в круг, и хромированным логотипом по центру.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe был рассекречен в начале марта 2026 года. Напомним, модель получила трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, за ним располагается виртуальный щиток приборов диагональю 10,2 дюйма, по центру передней панели под углом к водителю расположен 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, опционально доступен дополнительный 14-дюймовый сенсорный экран, предназначенный для переднего пассажира.

Габаритная длина нового спортивного лифтбека равна 5094 мм, ширина – 1959 мм, высота – 1411 мм, а расстояние между осями составляет 3040 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,22. Объём багажника равен 415 литрам, а грузового отсека, расположенного под капотом – 41 литр.

В основу полностью электрической новинки легла новая платформа AMG.EA, которая предназначена исключительно для электромобилей, причём выпускаемых только под суббрендом Mercedes-AMG. Вне зависимости от модификации, модель имеет полный привод и оснащается трёхмоторной силовой установкой – один электродвигатель расположен на передней оси, два на задней оси. При этом система умеет издавать рёв, характерный для работы бензинового V8 AMG (звук создается во время движения с помощью микширования более 1600 отдельных аудиофайлов).

У стартовой версии Mercedes-AMG GT 55 4-door Coupe совокупная отдача системы равна 816 л.с., а максимальный крутящий момент – 1800 Нм. На разгон с места до «сотни» этому варианту требуется 2,8 секунды, до 200 км/ч – 9 секунд. Максимальная мощность установки топовой модификации Mercedes-AMG GT 63 4-door Coupe равна 1169 л.с., крутящий момент – 2000 Нм. Первую «сотню» этот «зелёный» спорткар набирает за 2,4 секунды, до 200 км/ч он разгоняется за 6,8 секунды.

На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe 1 / 3 На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe 2 / 3 На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe 3 / 3

Вне зависимости от версии, максимальная отдача нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe ограничена на отметке 300 км/ч. Тяговая батарея тоже одна для обеих модификаций, её ёмкость составляет 106 кВт*ч, от терминала быстрой зарядки её можно пополнить с 10 до 80% всего за 11 минут. У варианта «попроще» запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 597 до 700 км, у топ-версии – от 596 до 696 км (при расчёте по циклу WLTP).

1 / 2 2 / 2

Известно, что новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe появится в продаже до конца 2026 года, цены пока не обнародованы. Стоит ожидать, что стоимость окажется выше, чем у актуальной двухдвери Mercedes-AMG GT Coupe, за которую на домашнем рынке, в Германии, сейчас просят не менее 111 660 евро (эквивалентно примерно 9,2 млн рублей по текущему курсу).