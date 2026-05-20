Лифтбек ×
  • Новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe получил трёхмоторную 1169-сильную установку

Новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe получил трёхмоторную 1169-сильную установку

20.05.2026 543 1 1
Новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe получил трёхмоторную 1169-сильную установку

В основу полностью электрической новинки легла платформа AMG.EA. На разгон с места до «сотни» топовой версии требуется 2,4 секунды, до 200 км/ч – 6,8 секунды.

После тизерной кампании, которая включала в себя промо-ролик с участием актёра Брэда Питта и гонщика Джорджа Расселла, компания Mercedes-Benz наконец полностью рассекретила новый спортивный лифтбек Mercedes-AMG GT 4-door Coupe. Напомним, прообразом для этой новинки стал шоу-кар Vision AMG, показанный в 2022 году, а роль предвестника исполнил Mercedes-AMG GT XX, дебютировавший летом 2025-го.

На фото: новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe

Серийный спорткар получил покатый капот с выштамповками и эмблемой AMG на кромке. Под ним располагается головная оптика, при этом фары имеют узнаваемый световой рисунок в виде фирменной трёхлучевой звезды и соединены друг с другом светящейся полоской через всю ширину передней части. Ниже находится большая «фамильная» чёрная заглушка с вертикальными подсвеченными полосками, большим логотипом бренда и шильдиком AMG.

Модель снабдили обычными наружными зеркалами, утопленными дверными ручками, а также оформленными в чёрном глянце передним сплиттером, боковыми юбками и диффузором в нижней части заднего бампера. Помимо этого, корму украсили большим «монофонарём» с шестью светящимися трёхлучевыми звёздами, каждая из которых заключена в круг, и хромированным логотипом по центру.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe был рассекречен в начале марта 2026 года. Напомним, модель получила трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, за ним располагается виртуальный щиток приборов диагональю 10,2 дюйма, по центру передней панели под углом к водителю расположен 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, опционально доступен дополнительный 14-дюймовый сенсорный экран, предназначенный для переднего пассажира.

Габаритная длина нового спортивного лифтбека равна 5094 мм, ширина – 1959 мм, высота – 1411 мм, а расстояние между осями составляет 3040 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,22. Объём багажника равен 415 литрам, а грузового отсека, расположенного под капотом – 41 литр.

В основу полностью электрической новинки легла новая платформа AMG.EA, которая предназначена исключительно для электромобилей, причём выпускаемых только под суббрендом Mercedes-AMG. Вне зависимости от модификации, модель имеет полный привод и оснащается трёхмоторной силовой установкой – один электродвигатель расположен на передней оси, два на задней оси. При этом система умеет издавать рёв, характерный для работы бензинового V8 AMG (звук создается во время движения с помощью микширования более 1600 отдельных аудиофайлов).

У стартовой версии Mercedes-AMG GT 55 4-door Coupe совокупная отдача системы равна 816 л.с., а максимальный крутящий момент – 1800 Нм. На разгон с места до «сотни» этому варианту требуется 2,8 секунды, до 200 км/ч – 9 секунд. Максимальная мощность установки топовой модификации Mercedes-AMG GT 63 4-door Coupe равна 1169 л.с., крутящий момент – 2000 Нм. Первую «сотню» этот «зелёный» спорткар набирает за 2,4 секунды, до 200 км/ч он разгоняется за 6,8 секунды.

На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe
На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe
1 / 3
На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe
На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe
2 / 3
На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe
На фото: салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe
3 / 3

Вне зависимости от версии, максимальная отдача нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe ограничена на отметке 300 км/ч. Тяговая батарея тоже одна для обеих модификаций, её ёмкость составляет 106 кВт*ч, от терминала быстрой зарядки её можно пополнить с 10 до 80% всего за 11 минут. У варианта «попроще» запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 597 до 700 км, у топ-версии – от 596 до 696 км (при расчёте по циклу WLTP).

1 / 2
2 / 2

Известно, что новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe появится в продаже до конца 2026 года, цены пока не обнародованы. Стоит ожидать, что стоимость окажется выше, чем у актуальной двухдвери Mercedes-AMG GT Coupe, за которую на домашнем рынке, в Германии, сейчас просят не менее 111 660 евро (эквивалентно примерно 9,2 млн рублей по текущему курсу).

спортивные авто авторынок новинки лифтбек Mercedes-Benz Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT 4-door Coupé
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
20.05.2026 14:31
Иван Сергеев

Дизайнер передка вдохновлялся своим селфи с вставленным поперек рта огурцом?

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Где дороже обслуживать и ремонтировать автомобиль – в Европе или в России Рассуждения о том, что после ухода мировых брендов из России обслуживать и чинить машины стало нечем, уже поднадоели, да и устарели. Кто-то, конечно, перешел на «суверенную» продукцию, но бо... 165 0 0 20.05.2026
Статьи / Колёсная база Почему перегревается двигатель: причины, последствия и решения Летняя жара для автомобиля – примерно как бег в пуховике для человека. Пока всё новое и исправное, система охлаждения справляется, но стоит появиться одной слабой детали – и двигатель начина... 190 0 0 19.05.2026
Статьи / Мнение без фильтров Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой Честно говоря, не нравятся мне современные АЗС. Вот эти все кофе, бургеры, акции, «центры притяжения» и мангалы с пневматическим оружием на прилавках – это всё как-то не по-божески. Потому ч... 898 16 1 18.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41850 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11687 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9186 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
16 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
5 Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны
Новые комментарии
Change privacy settings