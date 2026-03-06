Раскрыт салон нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe: засилье экранов и гламурный потолок

Компания Mercedes-Benz продолжает прогревать публику перед премьерой нового спортивного лифтбека Mercedes-AMG GT 4-door Coupe, который должен поступить в продажу в этом году: сегодня опубликованы фотографии интерьера, сюрпризов они не преподнесли.

Новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe будет электромобилем, который, скорее всего, не заменит а дополнит одноимённую «углеводородную» модель, выпускающуюся с 2018 года. Предтечей нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe стал концепт Vision AMG образца 2022 года, а летом 2025 года был представлен второй концепт — Mercedes-AMG GT XX, он гораздо более точно, чем первый, передаёт эстетику будущего серийного спорткара. На Mercedes-AMG GT XX была обкатана вся техника и установлены несколько мировых рекордов среди электромобилей.

Mercedes-AMG GT XX 1 / 3 Mercedes-AMG GT XX 2 / 3 Mercedes-AMG GT XX 3 / 3

Серийный Mercedes-AMG GT 4-door Coupe второго поколения пока появлялся на публике только в закамуфлированном виде — например, в промо-ролике с Брэдом Питтом, которого назначили лицом этой модели. Дата премьеры нового Mercedes-AMG GT 4-door Coupe до сих пор неизвестна, но ожидается, что новинку полностью рассекретят до конца весны, а летом начнутся продажи.

Mercedes-AMG GT 4-door Coupe второго поколения в камуфляжной обёртке 1 / 3 Mercedes-AMG GT 4-door Coupe второго поколения в камуфляжной обёртке 2 / 3 Mercedes-AMG GT 4-door Coupe второго поколения в камуфляжной обёртке 3 / 3

Электрический Mercedes-AMG GT 4-door Coupe построен на собственной платформе AMG.EA, предназначенной исключительно для электромобилей и исключительно для суббренда Mercedes-AMG, то есть обычные Мерседесы её не получат. Топ-версия серийного Mercedes-AMG GT 4-door Coupe будет иметь технические характеристики, близкие к таковым у концепта Mercedes-AMG GT XX. Последний оснащён трёхмоторной силовой установкой (один мотор на передней оси, два на задней), максимальная совокупная мощность которых составляет 1000 кВт (1360 л.с.). 800-вольтовая батарея имеет очень продвинутую систему охлаждения и поддерживает быструю зарядку на мощности до 850 кВт — такая мощность позволяет за 5 минут увеличить запас хода на 400 км по циклу WLTP. Максимальная скорость — 360 км/ч.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ну а теперь, собственно, интерьер: у серийной машины он не такой эффектный, как у концепта, и дело здесь не только в нормальном руле вместо штурвала, а в более громоздкой передней панели и в наборе типовых решений, позаимствованных у других моделей Mercedes-Benz. Бо́льшую часть лицевой площади передней панели занимают три экрана — приборный 10,2-дюймовый, мультимедийно-настроечный 14-дюймовый и ещё один 14-дюймовый развлекательный экран для переднего пассажира. Пассажирский экран будет предлагаться в виде опции, если её не выбрать, то будет декоративная заглушка. Центральный экран развёрнут к водителю, под ним находится металлизированная арка с узкими воздуховодами.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На высоком центральном тоннеле между передними креслами разместились два слота с беспроводной зарядкой для смартфонов, блок «горячих» клавиш (среди них — «аварийка»), два подстаканника и три шайбы со светодиодными насечками, напоминающие косозубые шестерни: одна шайба отвечает за настройки силовой установки, вторая — за настройки управляемости, третья — за настройки системы traction control.

1 / 2 2 / 2

Задний диван может быть двух- либо трёхместным, но третьему, центральному пассажиру будет в любом случае неудобно из-за высокого центрального тоннеля. Задним пассажирам положен собственный небольшой сервисный экран, управляющий микроклиматом. В крышу встроены два продольный смотровых окна с «умными» стёклами, которые могут менять прозрачность и интенсивность подсветки декоративных рисунков (полосы и логотипы Mercedes-AMG), причём левую и правую половины можно настраивать по-разному. Те, кому вся эта «цветомузыка» не интересна, смогут заказать глухую углепластиковую крышу.

В целом получилось дежурно и предсказуемо, как у всех последних моделей Mercedes-Benz эпохи шеф-дизайнера Гордена Вагенера, отправленного в отставку в минувшем декабре.

«А как нужно было?», — спросит пытливый читатель. Мы приведём в качестве примера салон грядущей первой электрической модели Ferrari, в котором акцент сделан на физические переключатели и аналоговую эстетику, в том числе в оформлении приборов. Новому шеф-дизайнеру Mercedes-Benz Бастиану Бауди стоит присмотреться к опыту итальянских коллег и, что называется, мотать на ус.