Представлен Mercedes-AMG GT XX: совокупная мощность установки – больше 1360 «лошадей»

Даже слабый (по мнению производителей) спрос на электромобили не стал поводом для отмены амбициозного проекта Mercedes-AMG. Марка, занимающаяся разработкой и выпуском «горячих» моделей, представила прообраз будущего серийного спортивного пятидверного лифтбека: концепт получил название GT XX. Ожидается, что товарный вариант, в основу которого ляжет нынешний шоу-кар, в следующем году составит конкуренцию Porsche Taycan.

На фото: концепт Mercedes-AMG GT XX 1 / 2 На фото: концепт Mercedes-AMG GT XX 2 / 2

В основу концепта Mercedes-AMG GT XX легла новая платформа AMG.EA. В состав полностью «зелёной» силовой установки входят три электромотора с осевым магнитным потоком: один расположен на передней оси, ещё два – на задних колёсах (по одному аксиальному электродвигателю на каждое колесо). Эти более лёгкие и компактные моторы разработаны британской компанией Yasa, которая принадлежит Mercedes‑Benz. Совокупная отдача этой установки у концепта – более 1000 кВт (1360 л.с.).

Максимальная скорость такой пятидверки превышает 360 км/ч. Ёмкость 800-вольтовой тяговой батареи производитель пока не раскрыл; известно, что у неё более лёгкий алюминиевый корпус, внутри которого находится свыше 3 тыс. вытянутых тонких цилиндрических ячеек, для их охлаждения используется диэлектрическое масло, равномерно поступающее по специальным каналам к каждой ячейке. Запас хода на одной зарядке в компании пока не раскрыли, но рассказали, что всего за пять минут можно зарядить аккумулятор на путь протяжённостью 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Габаритная длина Mercedes-AMG GT XX равна 5204 мм, ширина – 1945 мм (без учёта наружных зеркал), высота – 1317 мм, а расстояние между осями и дорожный просвет пока не раскрыты. Приземистый электромобиль получил воздухозаборники с активными заслонками, а также 21-дюймовые кованые колёсные диски с жалюзи и выдвижной спойлер в багажной двери, у которой нет привычного заднего стекла. Результатом стал очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления Cd – 0,198.

1 / 2 2 / 2

Концептуальный лифтбек получил длинный покатый «нос», покатую же линию крыши, выдвижные дверные ручки, большой воздухозаборник с вертикальными хромированными ламелями, огромным логотипом марки, противотуманками по бокам и подсвечиваемой рамкой. Фонари оформлены в ретро-стиле, они выполнены в виде объёмных круглых элементов (по три с каждой стороны), а между ними располагается пиксельное светодиодное табло.

На фото: салон Mercedes-AMG GT XX 1 / 2 На фото: салон Mercedes-AMG GT XX 2 / 2

В салоне установлен мультифункциональный штурвал вместо привычного рулевого колеса, на передней панели находится изогнутое табло, объединяющее как виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, так и 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы MBUX. Для оформления интерьера были использованы карбоновые элементы и переработанные материалы, а углепластиковые передние кресла снабдили шеститочечными ремнями безопасности.

Напомним, в дальнейшем линейку Mercedes-AMG пополнит также «зелёный» спортивный кроссовер на платформе AMG.EA. Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть эта «горячая» новинка.