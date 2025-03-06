На этой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии прототипа будущего кроссовера отделения Mercedes-AMG, позволяющие рассмотреть его со всех сторон и составить представление о том, как он будет выглядеть.

В конце прошлого года немецкая компания опубликовала первую и единственную фотографию замаскированного кроссовера, который станет оригинальной разработкой спортивного подразделения, то есть не будет унифицирован с обычными моделями Mercedes-Benz. Он составит компанию новому родстеру SL, двухдверному купе AMG GT и пятидверному лифтбеку с таким же именем, которые также являются оригинальными продуктами Mercedes-AMG. Благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о внешности паркетника.

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Дизайн в целом будет сделан в стилистике всех новых моделей компании с плавными формами и без резких выштамповок. В частности, сбоку кроссовер будет похож на многие другие кроссоверы марки, из особенностей можно выделить выдвижные дверные ручки и безрамочные окна. Среди других моделей новинка будет выделяться более приземистым и широким кузовом, наиболее же интересным является оформление передней и задней частей автомобиля. Пока кузов достаточно сильно замаскирован, однако спереди уже проглядываются очертания передней оптики, которая, скорее всего, будет визуально объединена горизонтальной светодиодной полосой, как на последних концептах бренда. Вполне вероятно, в фарах разместятся стилизованные под логотип светодиодные элементы габаритных огней. Сильнее всего закамуфлирована корма паркетника, пока можно лишь предположить, что заднюю оптику сделают в виде своего рода подковы, как на одном из концептов. Помимо спортивности и стиля, в новом кроссовере также будет уделено внимание практичности, свидетельством чему являются багажные рейлинги на крыше.

Рендер нового кроссовера Mercedes-AMG

Не менее интересной представляется техническая часть кроссовера, ведь он будет построен на полностью электрической платформе AMG.EA, равно как и будущий лифтбек AMG GT. Ожидается, что новинка получит мощные и лёгкие электромоторы с осевым магнитным потоком. Максимальная совокупная отдача базовой двухмоторной версии составит порядка 1000 л.с. и 1600 Нм, также будет ещё более мощная трёхмоторная версия с одним мотором на передней оси и двумя на задней.

Рендер нового кроссовера Mercedes-AMG

Премьера электрического паркетника Mercedes-AMG состоится в 2026 году.

Напомним, пару дней назад были опубликованы официальные фотографии прототипа нового электрического Mercedes-Benz GLC.