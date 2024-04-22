Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: тяжёлое и сложное топовое гибридное купе

Компания Mercedes-Benz представила топовую версию купе Mercedes-AMG GT поколения C192 с plug-in гибридной силовой установкой мощностью 816 л.с. — на данный момент эта самая быстрая на прямой машина в AMG-линейке, первую «сотню» она набирает за 2,8 с.

Купе Mercedes-AMG GT поколения C192 справило мировую премьеру в августе прошлого года, с тех пор компания Mercedes-Benz пытается всех убедить, что оно не хуже предшественника поколения С190. Дело в том, что строго двухместный Mercedes-AMG GT поколения C190 разрабатывался как чистопородный спорткар и имел компоновку типа transaxle с уникальной 7-ступенчатой коробкой передач, установленной на заднем мосту, а купе поколения C192 с посадочной формулой 2+2 , равно как и родственный кабриолет Mercedes-AMG SL поколения R232, унифицировано с лифтбеком Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и делит с ним силовые агрегаты. Унификация в сочетании с гибридизацией заметно утяжелили купе Mercedes-AMG GT со сменой поколений — компания Mercedes-AMG даже стесняется раскрывать снаряженную массу новой топ-версии, но ясно, что она сильно превышает 2 тонны.

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Премьера Mercedes-AMG GT 63 S E Performance была изначально заявлена для Пекинского автосалона, который откроется послезавтра, но по факту первый показ новинки приурочили к этапу Формулы-1 в Шанхае, проходившему в минувшие выходные. Plug-in гибридную силовую установку топовое купе позаимствовало у родственного пятидверного лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, дебютировавшего ещё в 2021 году.



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Под капотом купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance установлен 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 с заводским индексом М177, его максимальная отдача — 612 л.с. и 850 Нм, что меньше чем у одноимённого лифтбека, где тот же двигатель выдаёт 639 л.с. и 900 Нм, но всё остальное — то же самое. К двигателю М177 пристыкована 9-ступенчатая автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G с одним сцеплением вместо гидротрансформатора, она раздаёт мощность на все четыре колеса через систему полного привода 4Matic+. На задней оси установлен электромотор (204 л.с., 320 Нм) в паре с собственным двухступенчатым редуктором и встроенным в него самоблокирующимся дифференциалом с электронным управлением. Электромотор обеспечивает движение на электротяге, причём благодаря наличию механической связки с передними колёсами даже с выключенным ДВС автомобиль остаётся полноприводным, но передние колёса подключается только тогда, когда это необходимо.

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Литий-ионная 400-вольтовая батарея ёмкостью 6,1 кВт∙ч расположена над задним силовым модулем и съедает часть багажника, образуя в нём массивную ступеньку. На электротяге купе может проехать всего 13 км, а мощность внешней зарядки — всего 3,7 кВт, так что проще заряжать батарею прямо на ходу за счёт движения накатом и рекуперативного торможения, в процессе которого мощность зарядки может достигать 100 кВт. Батарея вдобавок имеет объёмную систему жидкостного охлаждения, пронизывающую каждую из 560 ячеек, — батарея в сборе увеличила массу спорткара примерно на 90 кг.



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Максимальная совокупная отдача силовой установки купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance — 816 л.с. и 1420 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, максимальная скорость — 320 км/ч. По времени разгона до 100 км/ч купе превосходит родственный лифтбек и флагманский гибридный суперкар Mercedes-AMG One — оба набирают первую «сотню» за 2,9 с.

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Насколько быстр трёхдверный Mercedes-AMG GT 63 S E Performance в поворотах, пока непонятно, но высокая масса, вытекающая из его технической сложности, вряд ли сделают топовое купе фаворитом любителей трек-дней, каким был Mercedes-AMG GT поколения C190. Купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance поколения C192 имеет полноуправляемое шасси с адаптивными амортизаторами AMG Active Ride Control, связанными друг с другом через гидравлическую систему, позволившую отказаться от традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости. Нужный баланс управляемости обеспечивают вдобавок активные аэродинамические элементы — регулируемая углепластиковая заслонка в днище перед двигателем и выдвижной спойлер на багажной двери. В стандартное оснащение входят карбон-керамические тормоза: диаметр передних тормозных дисков — 420 мм (шестипоршневые фиксированные суппорты), задних — 380 мм (однопоршневые плавающие суппорты). Штатный размер колёс — 295/35 R 20 спереди и 305/35 R 20 сзади.



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Цена купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance пока не объявлена, для ориентира скажем, что лифтбек с аналогичной силовой установкой стоит в Германии от 208 006 евро, топовый гибридный кабриолет Mercedes-AMG SL — от 223 720 евро.

