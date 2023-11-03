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  • Mercedes-AMG GT2 Pro: трековое купе с «волшебной» кнопкой, увеличивающей мощность

Mercedes-AMG GT2 Pro: трековое купе с «волшебной» кнопкой, увеличивающей мощность

03.11.2023 35 0 0

Компания Mercedes-Benz представила новую трековую версию купе Mercedes-AMG GT прошлого поколения С 190 — это значит, что «тяжеловес» последнего поколения С 192 к гонкам пока не готов.

В марте прошлого года мы уж было распрощались с купе Mercedes-AMG GT поколения С 190, так как полагали, что представленная тогда трековая версия Track Series — его последняя гастроль, но в декабре того же года дебютировал гоночный Mercedes-AMG GT2 сезона 2023: он тоже относится к поколению С 190, то есть имеет компоновку типа transaxle с коробкой передач, установленной на заднем мосту.

Mercedes-AMG GT2 сезона 2023
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Mercedes-AMG GT2 сезона 2023
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Mercedes-AMG GT2 сезона 2023
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В августе этого года мировую премьеру справило купе Mercedes-AMG GT поколения С 192 и, по идее, новые гоночные и трековые версии должны делаться на его основе, но, как вчера выяснилось, на автродромах подразделение Mercedes-Benz продолжит эксплуатировать платформу С 190: новый Mercedes-AMG GT2 Pro оказался производной Mercedes-AMG GT2 сезона 2023 и, по сути, является обновлённой версией прошлогоднего Mercedes-AMG GT Track Series.

Mercedes-AMG GT2 Pro
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Mercedes-AMG GT2 Pro
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В решении сохранить платформу С 190 для гоночных и трековых моделей нет ничего удивительного, она легче и точнее в управлении, чем платформа Mercedes-AMG GT поколения С 192 с традиционной классической компоновкой. Пока непонятно, будет ли вообще у спорткара поколения С 192 карьера в автоспорте — слишком уж он тяжёлый и неповоротливый, снаряженная масса дорожной машины составляет без малого две тонны, и это без какой-либо гибридной надстройки.

Mercedes-AMG GT2 Pro

Масса Mercedes-AMG GT2 Pro в пресс-релизе не указана, но его предшественник Mercedes-AMG GT Track Series весит 1400 кг, а Mercedes-AMG GT2 сезона 2023 даже чуть менее 1400 кг с установленным на борту кондиционером (от него можно отказаться). Получается, что Mercedes-AMG GT2 Pro тоже весит около 1400 кг, потому что никаких принципиальных отличий между ним и Mercedes-AMG GT2 нет.

Mercedes-AMG GT2 Pro

Трековый автомобиль в отличие от гоночного не предназначен для соревнований, на нём можно лишь утюжить трассу в рамках свободных заездов, оттачивать своё водительское мастерство и улучшать время прохождения круга, но пресс-служба Mercedes-Benz подчёркивает, что по желанию владельца трековый Mercedes-AMG GT2 Pro может быть легко конвертирован в гоночный Mercedes-AMG GT2, то есть приведён в полное соответствие с регламентом SRO.

Mercedes-AMG GT2 Pro

4,0-литровый битурбомотор V8 на Mercedes-AMG GT2 Pro выдаёт те же 707 л.с., что и на гоночным купе, но у «прошки» на рулевом колесе есть кнопка Push2Pass, которая на несколько секунд поднимает мощность до 750 л.с. Секвентальная 6-ступенчатая коробка передач, соединённая с двигателем углепластиковым карданным валом, передаёт всю мощность на задние колёса.

Mercedes-AMG GT2 Pro
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Mercedes-AMG GT2 Pro
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Mercedes-AMG GT2 Pro
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Другие отличительные особенности «прошки» — это более развитое и эффективное антикрыло на корме, более широкая гамма цветов для кузова, амортизаторы с четырьмя регулировками вместо трёх у версии GT2, кондиционер в стандартном оснащении и более нарядна отделка кокпита с простроченными на сиденьях логотипами GT2 Pro и лакированными вставками на центральном тоннеле.

Mercedes-AMG GT2 Pro

Если гоночный Mercedes-AMG GT2 стоит от 409 000 евро, то за трековую «прошку» производитель просит уже 479 000 евро, но в эту цену помимо самого автомобиля входят комплект гоночной одежды от компании Puma (комбинезон, нижнее бельё, обувь, перчатки), гоночный шлем Bell и чехол для хранения автомобиля.

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