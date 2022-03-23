Mercedes-AMG GT Track Series: рекордная мощность на прощание, но побед не ждите

Компания Mercedes-Benz представила трековую версию купе Mercedes-AMG GT, конвейерная жизнь которого уже завершена. Новая и последняя в этом поколении модификация посвящена 55-летию AMG, она оснащена форсированным мотором и облегчённым кузовом. Будет сделано всего 55 экземпляров стоимостью от 369 000 евро каждый.

Производство дорожных версий Mercedes-AMG GT на заводе Зиндельфингене завершилось ещё в прошлом году, но лимитированную трековую серию будут собирать вручную непосредственно на исторической фабрике AMG в Аффальтербахе. Основанное в 1967 году тюнинг-ателье в конце прошлого века перешло под контроль тогдашней корпорации DaimlerChrysler и сегодня является очень коммерчески успешным спортивным подразделением компании Mercedes-Benz Group AG, отвечающим за её самые быстрые и мощные модели.

Самой быстрой дорожной версией Mercedes-AMG GT была представленная осенью 2020 года Black Series с 4,0-литровой «битурбовосьмёркой» M178, форсированной до 730 л.с. и 800 Нм. Той же осенью Mercedes-AMG GT Black Series показал рекордное время круга на Северной петле Нюрбургринга в классе серийных спорктаров (6 мин 48,047 с), но летом прошлого года его побил Porsche 911 GT2 RS (6 мин 43,300 с).



Ждать контратаки от Mercedes-AMG GT Track Series не стоит — он хоть и серийный, но не предназначен для дорог общего пользования — только для автодромов. При этом участвовать в гонках на Track Series тоже нельзя — для этого есть версии GT3 и GT4, адресованные гонщикам-профессионалам, тогда как владельцем Mercedes-AMG GT Track Series может стать любой желающий, при этом ощущения от езды будут на уровне гоночных болидов.

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Mercedes-AMG называет GT Track Series самой мощной из когда-либо созданных подразделением клиентских моделей: двигатель M178 здесь благодаря гоночным форсункам и новой программе управления выдаёт максимальные 734 л.с. и 850 Нм. Секвентальная 6-ступенчатая коробка передач Hewland HLS передаёт всю мощность на задние колёса через регулируемый самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики не объявлены, но, вероятно, они не хуже, чем у дорожного Black Series, который набирает первую «сотню» за 3,2 с и разгоняется до максимальных 325 км/ч.



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Track Series намного легче дорожной топ-версии — 1400 кг против 1630 кг. Скинуть два с лишним центнера удалось за счёт углепластиковых наружных панелей кузова и отказа от части оборудования дорожных машин, не нужного на треке. Аэродинамическое оперение у Track Series уникальное, но спроектированное с учётом гоночного опыта Mercedes-AMG. Аскетичный салон выполнен в духе гоночных болидов, имеется прочный стальной каркас безопасности, сертифицированный FIA, а в крыше есть люк для эвакуации.



В подвеске установлены регулируемые амортизаторы Bilstein и регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости. 18-дюймовые колёсные диски уникального дизайна скрывают стальные гоночные тормоза: диаметр передних дисков — 390 мм, задних — 355 мм. Ёмкость топливного бака — 120 л.

Владельцы Track Series получат многие привилегии гоночных клиентов Mercedes-AMG Motorsport, в том числе помощь в настройке и доставке машин до места заездов, но, полагаем, некоторые из 55 экземпляров навсегда осядут в частных коллекциях и не будут утюжить автодромы.



Купе Mercedes-AMG GT следующего поколения уже не будет самобытным продуктом, его сделают на платформе дебютировавшего минувшей осенью кабриолета Mercedes-AMG SL поколения R232. Дата премьеры пока не объявлена.

