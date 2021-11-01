Новый двухместный Mercedes-AMG GT всё-таки будет, но только в виде купе

В первой половине октября стало известно, что производство спорткаров Mercedes-AMG GT поколения C190/R190 завершится до Нового года, а 28 октября дебютировал абсолютно новый кабриолет Mercedes-AMG SL (R232) с посадочной формулой 2+2. С подачи коллег из испанского журнала Motor.es мы думали, что новый SL заменит купе и кабриолет GT, но теперь британские коллеги из журнала Auto Express утверждают, что новый Mercedes-AMG GT всё-таки будет, и им вполне можно верить, так как ссылаются они непосредственно на представителей подразделения Mercedes-AMG — гендиректора Филиппа Шимера и главного инженера Йохена Херманна.

Купе и родстер Mercedes-AMG GT первого поколения

Итак, согласно новым вводным, кабриолет R232 поделится платформой MSA c купе Mercedes-AMG GT второго поколения. Любопытно, что прежде официальных упоминаний о платформе MSA (расшифровывается как Modular Sports Architecture) не было, в пресс-релизе, посвящённом новому Mercedes-AMG SL, вы её не встретите, но раз уж боссы Mercedes-AMG её используют, то будем использовать и мы.



Композитный несущий каркас кузова нового Mercedes-AMG SL с применением алюминия, магния, углепластика и стали.

В рассказе о новом SL мы отмечали, что машина получилась тяжёлой, со снаряженной массой под две тонны, поэтому новое купе Mercedes-AMG GT тоже вряд ли будет образцом лёгкости. И теме не менее господа из Mercedes-AMG утверждают, что спорткар второго поколения будет лучше подходить для езды по гоночному треку, чем предшественник. Вероятно, можно даже рассчитывать на новый рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга в классе серийных спорткаров. «Первый» Mercedes-AMG GT в топ-версии Black Series установил такой рекорд в прошлом году (6 мин 48,047 с), но его затем побил Porsche 911 GT2 RS MR (6 мин 43,300 с).



Шасси Mercedes-AMG GT первого поколения

Mercedes-AMG GT первого поколения имел снаряженную массу не более 1650 кг и оригинальную платформу с отнесённой к заднему мосту 7-ступенчатой АКП типа DCT (с двумя сцеплениями), то есть идеальную для переднемоторных спорткаров схему Transaxle. «Тележка» MSA в этом смысле устроена проще, коробка передач у неё пристыкована непосредственно к двигателю, а пространство в районе заднего поста понадобится для компонентов гибридной силовой установки, которая появится и у нового SL и у нового двухместного GT. Лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, напомним, уже обзавёлся гибридной модификацией 63 S E Performance, но в основе этой модели лежит другая, более старая и универсальная платформа MRA (Modular Rear Architecture), такая же, как у обычного E-класса.



Новый Mercedes-AMG SL

Есть подозрение, что MRA и MSA — вообще, по сути, одно и то же, но утверждать этого мы не будем, тем более что фотографий шасси нового Mercedes-AMG SL концерн Daimler на данный момент не опубликовал, хотя для кабриолета заявлена некая новая пятирычажная передняя подвеска. В общем, для технического анализа пока мало данных.



Когда дебютирует новое купе Mercedes-AMG GT, представители компании не говорят, но полагаем это случится в следующем году, чтобы пауза между двумя поколениями модели не была слишком долгой. Версии со складным верхом у нового GT не будет — за езду с ветерком теперь отвечает исключительно SL и компания не хочет, чтобы эти модели конкурировали друг с другом. То есть SL — это по-прежнему главным образом прогулочная модель, а GT — бескомпромиссный спорткар, покупатели которого частенько проводят выходные на автодромах, где выжимают из своих машин все соки.

