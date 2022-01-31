Разделяй и властвуй: концерн Daimler переименовали в Mercedes-Benz

Анонсированное год назад разделение немецкого автоконцерна Daimler AG на две компании — Mercedes-Benz Group AG и Daimler Truck AG — де-факто завершилось. Предполагается, что две отдельные компании в перспективе смогут привлечь больше инвестиций, чем один концерн, и стать более конкурентоспособными.

О предпосылках к реорганизации Daimler AG и её историческом контексте мы подробно рассказывали в феврале прошлого года, при этом компания Daimler Truck AG, выпускающая грузовики и автобусы, полностью оформилась и вышла на биржу ещё в декабре, а с 1 февраля новая жизнь начинается у Mercedes-Benz, точнее Mercedes-Benz Group AG, которая будет заниматься выпуском легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Сайты Daimler AG уже не работают, с них пользователей автоматически переправляют на сайты Mercedes-Benz. Все дочерние структуры легкового крыла Daimler переименованы в Mercedes-Benz (например, было Daimler Mobility AG, стало Mercedes-Benz Mobility AG).

Поклонники легковых моделей Mercedes-Benz, наконец, перестанут путать марку и компанию-производителя — теперь это, по сути, одно и то же, а вот внутри Daimler Truck AG некоторая путаница сохранилась, потому что имя Mercedes-Benz будет по-прежнему использоваться как марка для грузовиков и автобусов наряду с BharatBenz, Freightliner, Fuso, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

Руководство Daimler AG посчитало, что по отдельности легковое и грузовое подразделения концерна будут более конкурентоспособными на рынке и получат более высокие котировки на биржах. Расчёт вполне справедливый с учётом того, что Mercedes-Benz на всех парах движется в сторону электромобилей и будет активно заменять ими модели с ДВС, тогда как в Daimler Truck темпы «озеленения» в силу объективных и субъективных причин гораздо более низкие. Рассинхронизация создаёт массу издержек в управлении и цепочках поставок, так что для «раскола» самое время — вполне возможно, он в перспективе окажется спасительным для одной из компаний или даже для обеих.



В прошлом году глобальные продажи подразделения Mercedes-Benz Cars & Vans (то есть нынешней Mercedes-Benz Group AG) по сравнению с 2020 годом сократились на 4% до 2 427 686 автомобилей, при этом в четвёртом квартале продажи рухнули сразу на 27% до 566 500 автомобилей. Проблем с привлекательностью продукта, кто бы что не говорил о дизайне последних моделей, у Mercedes-Benz нет — просто компания сильнее других пострадала от глобального дефицита микрочипов, спровоцированного пандемией COVID-19. Из-за нехватки комплектующих очереди на некоторые востребованные модели Mercedes-Benz растянулись на два года и более, а легендарный G-класс в Европе вообще временно сняли с продаж (в России, как нам сообщили в местном представительстве Mercedes-Benz, заказы на G-класс пока принимаются в обычном режиме).

Прошлой осенью стало известно о том, что компания Mercedes-Benz прекратила разработку новых гибридных силовых установок, разработка новых ДВС была остановлена ещё в 2019 году. К 2030 году модельный ряд Mercedes-Benz будет состоять исключительно из электромобилей на тех рынках, где это будет возможно и востребовано (Европа, Северная Америка, Япония и др.). В странах, не готовых к полному переходу на электромобили, производство и продажа Мерседесов с ДВС после 2030 продолжится. Россия, скорее всего, войдёт в список «не готовых» стран, но к 2030 году всё, конечно, может измениться и в России и в свежеиспечённой Mercedes-Benz Group AG.

