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Время компромиссов проходит: Mercedes-Benz прекращает разработку гибридов

09.09.2021 249 0 0

В рамках выставки IAA Mobility в Мюнхене концерн Daimler представил целую россыпь электрических новинок и первый plug-in гибрид от спортивного суббренда Mercedes-AMG. Последний, как выяснилось, является финальной вершиной гибридного творчества Mercedes-Benz, дальнейших разработок в этом направлении не будет, все силы и надежды брошены на электромобили.

 

В 2019 году Daimler остановил работу над новыми двигателями внутреннего сгорания, поскольку руководству концерна стало очевидно, что век их недолог и скоро будет «одно сплошное электричество». В июле этого года концерн объявил, что к 2030 году продуктовая линейка Mercedes-Benz будет состоять исключительно из электромобилей на тех рынках, где это будет возможно и востребовано (Европа, Северная Америка, Япония и др.). В странах, находящихся на периферии экологического дискурса (к ним сегодня можно отнести и Россиию), производство и продажа Мерседесов с ДВС продолжится.

Признавая неравномерную по планете потребность в «электричках», начальники Daimler тем не менее сделали ещё один шаг в их сторону и остановили работу на новыми plug-in гибридами, которые всегда считались мостиком на пути между традиционными автомобилями с ДВС и электромобилями. Эту важную новость сообщил немецкий журнал auto motor und sport со ссылкой на официального представителя немецкого концерна. Заявление было сделано в частном порядке в кулуарах выставки IAA Mobility, поэтому имя представителя не разглашается.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Подобное заявление выглядит несколько странным с учётом того, что концерн только начал гибридизацию спортивных моделей Mercedes-AMG, представив в Мюнхене 843-сильный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Он точно не будет последним в своём роде, его силовую установку мы увидим и в других моделях Mercedes-AMG, но вот следующего поколения гибридов ни у Mercedes-AMG, ни у Mercedes-Benz не будет (сосланный в Китай smart уже полностью переключился на электромобили).

Первый серийный гибрид Mercedes-Benz появился в 2008 году на базе тогдашнего S-класса W221 и в безрозеточном формате, а в 2014 году дебютировал первый plug-in гибрид — уже на базе S-класса поколения W222. Сегодня plug-in гибридные версии имеют А-класс, В-класс, Е-класс, S-класс, седан и универсал CLA, кроссоверы GLA, GLC, GLE и вышеупомянутый лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Увы, ни одна из этих моделей, согласно данным ресурса CleanTechnica, в первом полугодии 2021-го не вошла в топ-20 самых продаваемых в мире «розеточных» моделей (то есть электромобилей и plug-in гибридов), зато в него вошли гибридный Volvo XC40 PHEV (продано 26 839 шт.) и гибридный BMW 530e (24 985 шт.). То есть «отмена» новых plug-in гибридов в Mercedes-Benz может быть связана в том числе со слабыми продажами имеющихся. Гибридные варианты у новых моделей марки точно ещё будут, но со старым «железом».

К 2025 году Mercedes-Benz планирует предложить электрическую версию каждой своей модели. Будут ли они пользоваться спросом, вопрос пока открытый. В том же «розеточном» топ-20 электрических Мерседесов нет. Из электрических новинок в Мюнхене относительно благодушно публикой был встречен только кроссовер smart, а вот странный облик Mercedes-AMG EQS и Mercedes-Benz EQE вызвал жаркие дискуссии, так что главному стилисту компании Гордену Вагенеру пришлось оправдываться (в интервью журналу TopGear) — мол, электромобильные компоненты диктуют новые пропорции, можете забыть о традиционных трёхобъёмных седанах.

В общем, Mercedes-Benz находится в процессе большой трансформации — технической, эстетической, ментальной и даже организационной: напомним, что в феврале руководство Daimler приняло решение разделить концерн на две независимые компании — Mercedes-Benz и Daimler Truck, а в июле стало известно об объединении суббрендов AMG, Maybach и G-Class в лакшери-куст с централизованным управлением. Приведут ли затеянные изменения к успеху, покажет время.

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