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«Зелёный» брат E-Class: Mercedes-Benz рассекретил седан EQE

06.09.2021 308 0 1

Публичная презентация электрической новинки прошла в рамках международного Мюнхенского автосалона. Продажи «четырёхдверки» стартуют в середине следующего года.

 

Немецкая компания летом представила обновлённую стратегию развития, согласно которой к 2030 году производитель полностью откажется от автомобилей с ДВС (включая гибриды), правда, с оговоркой: это коснётся только тех рынков, где такой вариант окажется возможен. Конечно, речь идёт в первую очередь о Европе. Поэтому «зелёная» линейка бренда – EQ – продолжает разрастаться. В скором будущем её пополнит седан EQE – «батарейный» близнец Mercedes-Benz E-Class.

На фото: Mercedes-Benz EQE

Отметим, продажи E-Class на старосветском рынке постепенно снижаются с 2018 года. Самый заметный спад был зафиксирован по итогам «ковидного» 2020-го: дилеры за этот период реализовали 70 171 шт., что на 34,7% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатели модели всё ещё снижаются: за первые семь месяцев она разошлась тиражом 36 032 шт., что на 1,5% меньше, чем в январе-июле 2020-го.

В дальнейшем нишу заполнит электрический седан Mercedes-Benz EQE, который компания представила в рамках международного автосалона в Мюнхене. Продажи «четырёхдверки» в Старом Свете стартуют в середине 2022 года. Производство машин для глобального рынка наладят на заводе компании в Бремене (Германия), а для Китая электромобили будут выпускать на предприятии в КНР.

Внешний вид во многом перекликается со «старшим братом» – флагманским лифтбеком EQS. Новинка имеет схожие пропорции кузова, короткий передний свес, покатую линию крыши. Передняя часть получила чёрную заглушку с узнаваемым трёхлучевым логотипом марки на месте традиционной решётки радиатора. За этой пластиной скрыты различные датчики и камеры, помогающие работать различным водительским помощникам.

Несмотря на визуальное сходство EQE заметно меньше по сравнению со «старшим родственником»: так, его длина равна 4946 мм (на 270 мм короче, чем у EQS), а размер колёсной базы составляет 3120 мм (меньше на 90 мм). Для сравнения, у актуального E-Class длина равна 4935 мм, а расстояние между осями – 2939 мм. Объём багажника – 430 литров (у нынешней «ешки» – 540 литров). Диаметр доступных колёсных дисков варьируется в диапазоне от 19 до 21 дюйма.

В оформлении салона тоже многое позаимствовано у Mercedes-Benz EQS. Речь идёт в частности об изогнутом дисплее информационно-развлекательной системы MBUX Hyperscreen (доступна за доплату). Она предполагает, что под единым большим стеклом объединены виртуальная «приборка», тачскрин мультимедиа и дополнительный экран для переднего пассажира. Совокупная ширина такого дисплея равна 141 см.

В основе Mercedes-Benz EQE лежит платформа EVA2. На автовыставке была представлена наиболее простая версия «электрички» – EQE 350. У неё лишь один электромотор, расположенный на задней оси. Его отдача составляет 292 л.с., а максимальный крутящий момент равен 530 Нм. Двигатель питается от аккумулятора ёмкостью 90 кВт*ч. Запаса хода «четырёхдверке» в зависимости от исполнения хватает на 545-660 км пути без подзарядки (расчёт вели по циклу WLTP).

Позже линейка модели будет расширена за счёт «заряженной» модификации (её отдача составит порядка 680 л.с.), а также версий с полным приводом (электромоторы расположат на обеих осях). Цены в компании пока не назвали. В конкуренты новинке прочат Tesla Model S, её ценник в Европе стартует с отметки 96 990 евро (эквивалентно примерно 8,4 млн рублей по текущему курсу).

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