Mercedes планирует делать упор на электрокары, но пока не готов попрощаться с традиционными ДВС

Компания Mercedes-Benz, как многие другие мировые автопроизводители, смещает фокус на «батарейный» транспорт. Напомним, Европа продолжает ужесточать экологические нормы, в которые многие бренды не укладываются уже сейчас. В дальнейшем регион намерен отказаться от продажи машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также от гибридов. Неудивительно, что в Мерседесе также решили следовать общему вектору: как стало известно сегодня, в ближайшем будущем бренд планирует полностью перейти на «электрички» на всех рынках, которые к этому готовы. Скорее всего, это произойдёт ближе к концу текущего десятилетия.



На фото: глава Daimler Ола Каллениус

В концерне Daimler сегодня, 22 июля, представили новую стратегию развития Mercedes-Benz. Сообщается, что в 2022 году у немецкого бренда будет по электромобилю в каждом из «своих» сегментов. А в 2025-ом «батарейную» версию получит каждая из актуальных на тот момент моделей марки. На реализацию плана до 2030 года компания выделит в общей сложности 40 млрд евро.﻿

Отметим, уже в текущем году будет представлен Mercedes-Benz EQE – это электрическая версия E-Class. В 2022 году модельный ряд пополнится за счёт пары кроссоверов: пока что их официальные названия компания держит в секрете, «рабочие» имена проектов – EQE SUV и EQS SUV, причём второй автомобиль выйдет в том числе и в дорогой версии Maybach. Впоследствии серийная «зелёная» модификация появится в том числе и у G-Class. Не исключено, что концепт будущей новинки покажут уже этой осенью в рамках Мюнхенского автосалона.



Тизер концепта Mercedes-Benz EQXX

Кроме электроверсий компания продолжит работать и над новинками. Так, недавно на тизерах показался шоу-кар Mercedes-Benz EQXX. По расчётам компании, запаса хода на одной зарядке такому автомобилю с обтекаемым кузовом хватит на 1000 км (расчёт вели по циклу WLTP). Известно, что над «начинкой» будут трудиться сотрудники подразделения Mercedes F1. Этот футуристичный концепт мы увидим только в 2022 году, а до презентации производитель наверняка ещё успеет подразнить поклонников марки другими тизерами и, возможно, дополнительными подробностями.



На фото: Mercedes-Benz EQS

Автопроизводитель планирует к 2025 году запустить три платформы для электромобилей. Одна из них – модульная MB.EA – предназначена для легковых автомобилей Mercedes-Benz, она охватывает все среднеразмерные и полноразмерные модели. Вторую обозначили как AMG.EA: на ней планируется выпускать «заряженные» электромобили (считается, что они заинтересуют нынешних поклонников Mercedes-AMG). Третья «тележка», названная VAN.EA, послужит основой для создания фургонов и лёгких коммерческих автомобилей бренда.



Кроме того, к рубежу текущего десятилетия компания собирается увеличить до 50% долю электрифицированных машин (здесь речь идёт не только об электрокарах, но и о гибридах марки) в общих продажах. Любопытно, что пока что компания может спокойно продолжать работать и с моделями с традиционными ДВС, ведь с оговоркой по поводу «готовности рынков» ей не нужно называть дату выхода последнего автомобиля с таким двигателем. Напомним, такое заявление недавно сделали в Audi: марка намерена представить последнюю модель с «классическим» ДВС в 2026 году.



На фото: салон Mercedes-Benz EQS

Сейчас у Mercedes-Benz уже есть собственная «зелёная» линейка – EQ. Её первенцем стал кроссовер EQC, модель вышла на рынок в 2019 году. В общей сложности с момента старта продаж по май 2021-го европейцы купили 23 548 экземпляров. Флагманом является лифтбек EQS: он дебютировал в середине апреля текущего года, продажи начнутся ближе к осени. Кроме того, в семейство входят в том числе компактные «легковушки» EQA и EQB, а также минивэн EQV.

