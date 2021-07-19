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  • Mercedes готовит «зелёный» G-Class: он может получить двухмоторную установку и запас хода 500 км

Mercedes готовит «зелёный» G-Class: он может получить двухмоторную установку и запас хода 500 км

19.07.2021 154 0 0

Предполагается, что дебют «батарейной» версии внедорожника Gelandewagen пройдёт в рамках Мюнхенского автосалона в сентябре текущего года.

 

Немецкая компания выпускает G-Class, легко отличаемый по самобытному дизайну, с 1979 года, модель актуальной генерации выпускается с 2018-го. В последние несколько лет продажи модели в Европе упорно росли, подкосил их только «ковидный» 2020-ый: тогда старосветские дилеры реализовали 6342 автомобиля, что почти на 27% меньше чем годом ранее. Сейчас модель вернулась к «плюсу»: за первые пять месяцев текущего года клиенты купили 3691 шт., этот результат на 44% больше, чем за январь-май 2020-го.

На фото: актуальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class

Сейчас головной офис компании продолжает заниматься разработкой электрической версии Mercedes-Benz G-Class. По информации издания Mbpassionblog, «зелёный» внедорожник будет представлен ближайшей осенью в рамках международного Мюнхенского автосалона. Пока что ожидается концепт, который получит имя, относящееся к «батарейной» линейке бренда – EQG, серийную версию, вероятно, представят позже, либо в 2022, либо в 2023 году.

Любопытно, что сейчас электрический G-Class уже есть, но этот автомобиль создали не в Mercedes-Benz, а в австрийской компании Kreisel Electric. Такой внедорожник оснастили электрическим 490-сильным двигателем. Его питает комплект батарей совокупной ёмкостью 80 кВт*ч. Запас хода у этого «зелёного» Gelandewagen составляет около 300 км. На разгон с места до «сотни» у него уходит 5,6 секунды, а его максимальная скорость равна 183 км/ч. Кстати, одна из первых выпущенных машин отправилась в автопарк актера и политика Арнольда Шварценеггера.

На фото: Kreisel Mercedes-Benz G-Klasse Electric
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На фото: Kreisel Mercedes-Benz G-Klasse Electric
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Ожидается, что новинка не будет самостоятельной моделью, как флагманский большой лифтбек EQS, который заметно отличается от «четырёхдверки» S-Class. Так что внешних отличий у EQG от G-Class, скорее всего, окажется немного. Не исключено, что их роль выполнят шильдики, элементы декора и заглушка, которую установят на место традиционной решётки радиатора.

Пока что нет никакой официальной информации о «начинке» будущего «электровнедорожника». Ожидается, что новинку оснастят двухмоторной силовой установкой, по предположениям motor1.com, её совокупная мощность может превысить 500 л.с. Не исключено, что аккумулятор Mercedes-Benz EQG будет таким же, как у EQS, его ёмкость – 108 кВт*ч; по предварительным данным, запас хода составит около 500 км.

На фото: салон актуального внедорожника Mercedes-Benz G-Class

Предполагается, что электрическая версия Mercedes-Benz G-Class окажется тяжелее и дизельного внедорожника G 350 d, вес которого равен 2351 кг, и «заряженной» бензиновой версии AMG G 63, он весит 2650 кг.

Доберётся ли электрический внедорожник немецкого бренда до России, пока неизвестно. Сейчас на нашем рынке можно купить «обычный» Mercedes-Benz G-Class, согласно официальному сайту марки, его цена стартует с отметки 11,73 млн рублей. В России в прошлом кризисном для рынка году модель разошлась тиражом в 2022 экземпляра, что на 45% больше, чем в 2019-ом.

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