Audi определилась с датой прощания с традиционными двигателями внутреннего сгорания

Дилеры бренда Audi по итогам «ковидного» 2020 года реализовали в Европе 601 844 автомобиля, что соответствует спаду на 18,8%, по сравнению с показателем 2019-го. Для сравнения, результат Mercedes-Benz за тот же период на старосветском рынке составил 749 162 экземпляра (-17,4%), а другого представителя «большой немецкой тройки» – BMW – 673 724 единицы (-18,3%). Судя по всему, кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, сказался на всех участниках примерно одинаково.
Сейчас игроки авторынка постепенно восстанавливают свои позиции: часть из них меняют стратегию развития, другие следуют ранее выбранному пути. Многие компании, особенно из числа тех, для кого Европа – один из приоритетных рынков, решили сфокусироваться на «зелёном» направлении, в этом списке оказалась и Audi. Сегодня стали известны некоторые подробности дальнейших планов этого немецкого производителя, о них сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.
Сообщается, что марка представит свой последний автомобиль, оснащённый традиционным двигателем внутреннего сгорания в 2026 году. Об этом сказал Маркус Дюсманн, председатель совета директоров и главный инженер Audi в ходе встречи с топ-менеджерами и представителями профсоюза компании. Он подчеркнул, что в указанном году разработка машин с так называемыми «классическими» ДВС должна быть полностью завершена.
После 2026 года в Audi будут выпускать модели исключительно с электрифицированными и полностью «батарейными» силовыми установками, то есть гибриды и электрокары. Отметим, этот план соответствует стратегии концерна Volkswagen, в состав которого входит в том числе и Ауди (ранее в VW намекали, что намерены сосредоточиться на электрифицированном транспорта в Европе, начиная с 2026-го).
Предполагается, что срок жизни последней модели с ДВС составит около трёх лет. Значит, в линейке бренда останутся только гибриды и электромобили уже в 2033-ем. Пока не сообщается, какой именно автомобиль станет последним «носителем» традиционного двигателя внутреннего сгорания, но не исключено, что им станет замена актуального Audi Q5.
Отметим, многие другие европейские автопроизводители готовятся избавиться от ДВС раньше. Так, итальянская марка Fiat исключит модели с «классическими» моторами из линейки к 2030 году, британский бренд Jaguar будет продать только люксовые электромобили уже в 2025-ом, и в этом же году свой последний автомобиль с ДВС намерен выпустить Mini.
Большинство моделей в линейке Audi уже сейчас имеют подключаемую гибридную версию. Кроме того, марка продолжает расширять свой ассортимент электромобилей. Audi: в 2018-ом был представлен кроссовер E-tron, впоследствии были разработаны фастбек E-tron GT и паркетник Q4 E-tron, а в 2022-ом появится седан A6 E-tron и ещё один SUV – Q5 E-tron.
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