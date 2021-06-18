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Audi определилась с датой прощания с традиционными двигателями внутреннего сгорания

18.06.2021 738 0 0

По предварительным данным, немецкий автопроизводитель выпустит последнюю модель с так называемым «классическим» ДВС в 2026 году.

 

Дилеры бренда Audi по итогам «ковидного» 2020 года реализовали в Европе 601 844 автомобиля, что соответствует спаду на 18,8%, по сравнению с показателем 2019-го. Для сравнения, результат Mercedes-Benz за тот же период на старосветском рынке составил 749 162 экземпляра (-17,4%), а другого представителя «большой немецкой тройки» – BMW – 673 724 единицы (-18,3%). Судя по всему, кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, сказался на всех участниках примерно одинаково.

На фото: актуальный Audi Q5 40 TDI quattro
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На фото: актуальный Audi Q5 40 TDI quattro
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Сейчас игроки авторынка постепенно восстанавливают свои позиции: часть из них меняют стратегию развития, другие следуют ранее выбранному пути. Многие компании, особенно из числа тех, для кого Европа – один из приоритетных рынков, решили сфокусироваться на «зелёном» направлении, в этом списке оказалась и Audi. Сегодня стали известны некоторые подробности дальнейших планов этого немецкого производителя, о них сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

На фото: салон актуального Audi Q5 40 TDI quattro

Сообщается, что марка представит свой последний автомобиль, оснащённый традиционным двигателем внутреннего сгорания в 2026 году. Об этом сказал Маркус Дюсманн, председатель совета директоров и главный инженер Audi в ходе встречи с топ-менеджерами и представителями профсоюза компании. Он подчеркнул, что в указанном году разработка машин с так называемыми «классическими» ДВС должна быть полностью завершена.

После 2026 года в Audi будут выпускать модели исключительно с электрифицированными и полностью «батарейными» силовыми установками, то есть гибриды и электрокары. Отметим, этот план соответствует стратегии концерна Volkswagen, в состав которого входит в том числе и Ауди (ранее в VW намекали, что намерены сосредоточиться на электрифицированном транспорта в Европе, начиная с 2026-го).

На фото: Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro
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На фото: Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro
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Предполагается, что срок жизни последней модели с ДВС составит около трёх лет. Значит, в линейке бренда останутся только гибриды и электромобили уже в 2033-ем. Пока не сообщается, какой именно автомобиль станет последним «носителем» традиционного двигателя внутреннего сгорания, но не исключено, что им станет замена актуального Audi Q5.

На фото: салон Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro

Отметим, многие другие европейские автопроизводители готовятся избавиться от ДВС раньше. Так, итальянская марка Fiat исключит модели с «классическими» моторами из линейки к 2030 году, британский бренд Jaguar будет продать только люксовые электромобили уже в 2025-ом, и в этом же году свой последний автомобиль с ДВС намерен выпустить Mini.

Большинство моделей в линейке Audi уже сейчас имеют подключаемую гибридную версию. Кроме того, марка продолжает расширять свой ассортимент электромобилей. Audi: в 2018-ом был представлен кроссовер E-tron, впоследствии были разработаны фастбек E-tron GT и паркетник Q4 E-tron, а в 2022-ом появится седан A6 E-tron и ещё один SUV – Q5 E-tron.

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