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  • Audi готовит ещё одну версию кроссовера: первое изображение Q5 e-tron

Audi готовит ещё одну версию кроссовера: первое изображение Q5 e-tron

05.03.2021 17 0 0

Ожидается, что модель дебютирует в 2022-ом, а живые продажи новинки стартуют в Европе годом позже.

 

У марки Audi дела на старосветском рынке идут с переменным успехом: за последние несколько лет были зафиксированы и падения, и взлёты. Самый заметный спад, что неудивительно, пришёлся на 2020 год, ударивший по всей отрасли последствиями пандемии коронавируса. За прошлый год дилеры Ауди в Европе реализовали 601 844 машины, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, у других представителей «большой немецкой тройки» показатели выше: у BMW – 673 724 шт. (-18,3%), а у Mercedes-Benz – 749 162 шт. (-17,4%).

На фото: Audi Q5

Немецкая компания наладила выпуск кроссовера Audi Q5 в 2008 году, второе поколение модели появилось в 2017-ом. Осенью 2020 года паркетник получил модификацию с купеобразным кузовом: в сентябре вариант с приставкой Sportback к названию дебютировал в Китае, а в ноябре была представлена версия для европейского рынка. В дальнейшем список модификаций модели будет расширен за счёт электрического кроссовера Q5 e-tron.

Новинка уже находится в разработке. По сведениям зарубежных СМИ, несколько дней назад фотошпионы поймали на дорогах прототип Audi Q5 e-tron, «спрятанный» с помощью маскировочной плёнки. На основании этих снимков дизайнер создал свой вариант того, как будет выглядеть кроссовер, рендером с нами поделилось испанское издание motor.es.

На фото: салон Audi Q5

Судя по изображению, Audi Q5 e-tron будет весьма радикально отличаться от «обычного» Q5. Ожидается, что у новинки колёсная база окажется длиннее (у «ку-пятого» расстояние между осями составляет 2819 мм, а длина – 4663 мм). При этом высота автомобиля будет меньше (у стандартной версии – 1659 мм). Предполагается, что пространства для седоков внутри будет столько же, сколько и в Q7.

Не исключено, что внешность у новинки будет более спортивная. Оформление боковин могут позаимствовать у моделей Audi Q4 e-tron и Audi e-tron. Если судить по рендеру, изменения ждут и дизайн передней части модели: автомобиль получит головную оптику более узкой формы, заглушку на месте традиционной решётки радиатора, а также слегка увеличенный воздухозаборник, встроенный в передний бампер. Задние фонари, вероятно, будут выполнены в фирменном стиле моделей e-tron.

Рендер Audi Q5 e-tron

В основу Q5 e-tron ляжет платформа PPE. Судя по данным издания, по технике «электрокроссовер» будет копировать новый Porsche Macan (пока не представлен). Пока о «начинке» обеих моделей известно мало: сообщается, у заднеприводных версий кроссоверов будут одномоторные силовые установки, а системы «полноприводников» получат по паре электромоторов (по одному на каждую ось). Вероятно, совокупная отдача двухмоторной версии составит около 500 л.с. По предварительным данным, новинку Audi оснастят тяговой батареей ёмкостью свыше 110 кВт*ч, а запас хода без подзарядки будет равен примерно 700 км.

Ожидается, что Audi представит свою «зелёную» новинку в конце весны следующего года, а живые продажи Q5 e-tron начнутся на европейском рынке в первой половине 2023-го.

кроссовер новинки Audi Audi Q5

 

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