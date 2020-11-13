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  • Porsche засветил новый Macan: кроссовер дебютирует в следующем году

Porsche засветил новый Macan: кроссовер дебютирует в следующем году

13.11.2020 296 0 0

Немецкая марка анонсировала дизайн паркетника следующего поколения. Модель получит модернизированную платформу от Taycan.

 

Компания Porsche вывела компактный кроссовер Macan на рынок в 2014 году, а рестайлинг модель пережила в 2018-ом. В начале прошлого года немецкий производитель заявил, что паркетник нового поколения станет полностью электрическим, однако не все поклонники бренда восприняли эту новость «на ура». В итоге в октябре 2019-го стало известно о том, что производитель решил на время оставить в продаже и версии с традиционными ДВС.

Совсем недавно компания представила галерею «Porsche Unseen», в которую вошли разработки дизайнеров марки в период с 2005 по 2019 годы, не ставшие серийными машинами. На фоне одного из концептов был засвечен, судя по всему, глиняный макет, изображающий дизайн кроссовера Macan следующего поколения (правда в скором времени после публикации снимки с паркетником были скрыты).

Судя по изображению, у следующего Macan головная оптика будет меньше по размеру, кроме того, в глаза бросается отсутствие традиционной решётки радиатора – на этом месте видна только заглушка. Вероятно, линия крыши станет ниже и более покатой, то есть кузов нового паркетника окажется более «купеобразным» по сравнению с нынешней версией. Однако точно сказать об этом пока нельзя, так как корму на фотографии не видно.

На фото: актуальный Porsche Macan S

Как Kolesa.ru сообщал ранее, электрокроссовер Macan получит в основу модернизированную платформу от спорткара Taycan – это «тележка» PPE (Premium Platform Electric), которая была разработана совместно с Audi. Кстати, это позволило компании сэкономить около 30% затрат, которые понадобились бы для создания «базы» с нуля.

По предварительным данным, у «зелёного» Macan будет полный привод. Помимо «обычных» версий в линейке кроссовера будут исполнения Turbo и Turbo S. Ожидается, что совокупная отдача силовой установки топового электрического паркетника будет равна примерно 709 л.с., а максимальный крутящий момент будет равен 1017 Нм.

Напомним, сейчас актуальный базовый Macan в Европе предлагается с 245-сильной 2,0-литровой «турбочетвёркой». Версия с приставкой S к названию можно купить с наддувным двигателем V6 3.0 с отдачей в 354 л.с. А Turbo оснащается битурбированным мотором V6 объёмом 2,9 литра мощностью 440 л.с.

По итогам 2019-го дилеры Porsche реализовали в Европе 24 469 экземпляров Macan, этот результат на 26,6% больше, чем годом ранее. Пока что в компании не сообщают, как долго продлится переходный этап (период, когда одновременно будут продаваться электрические версии и машины с ДВС). В компании отметили, что такие машины останутся в семействе до тех пор, пока на них будет спрос.

Ожидается, что «зелёный» Porsche Macan будет представлен в 2021 году. Информации о его ценнике пока нет. Стоимость актуального кроссовера на домашнем рынке сейчас составляет 59 591 евро; в России за автомобиль нужно отдать минимум 4,3 млн рублей. В РФ за прошлый год клиенты купили 1622 шт., что почти на 12% больше, чем в 2018-ом.

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