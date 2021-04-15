Audi рассекретила кроссовер Q4 e-tron и его купеобразную версию с приставкой Sportback

Немецкая компания представила самый компактный (на данный момент) кроссовер своей электрической линейки. В его основе лежит фольксвагеновская платформа MEB, на которой базируются Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq.

Предвестника «обычного» кроссовера Q4 e-tron – одноимённый концепт – в Audi показали весной 2019 года на автосалоне в Женеве. А предсерийный шоу-кар с купеобразным кузовом и традиционной приставкой Sportback к названию был представлен летом 2020-го. Теперь немецкая компания рассекретила обе товарных новинки и подробно рассказала об их «начинке».



На фото: Audi Q4 e-tron

В отличие от большого внедорожника Audi e-tron, который базируется на платформе MLB Evo, новые паркетники получили в основу электрическую «тележку» MEB разработки Volkswagen. Напомним, на ней же построены такие «батарейные» SUV, как VW ID.4 и Skoda Enyaq iV (и Audi, и Skoda входят в состав концерна Volkswagen).

Длина Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron составляет 4588 мм, а расстояние между осями – 2764 мм. Для сравнения, длина Volkswagen ID.4 равна 4584 мм, а Skoda Enyaq iV – 4648 мм. В своём ценовом диапазоне кроссоверы Audi будут соперничать, скорее всего, с Tesla Model Y (его длина – 4750 мм, а колёсная база – 2891 мм).



Товарные версии «электрокроссоверов» Ауди повторяют ранее представленные концепты по дизайну. На передней части располагается крупная заглушка на месте традиционной фирменной решётки радиатора, а в нижнюю часть бампера встроен небольшой воздухозаборник. Модель получила светодиодную головную оптику, опционально доступны матричные фары. На корме у обеих моделей есть стоп-сигнал в виде полосы с характерной для электрокаров бренда светодиодной графикой. Диагональ колёсных дисков варьируется в диапазоне от 19 до 21 дюйма.

В салоне Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron двухуровневая центральная консоль, где сверху находится селектор коробки передач, а снизу – место для беспроводной зарядки гаджетов. Перед водителем располагается виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма, а у тачскрина мультимедийной системы размер меняется в зависимости от комплектации (либо 10,1, либо 11,6 дюйма). В качестве опции предлагается проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. На рулевом колесе имеются сенсорные кнопки, а блок климатической установки получил физические переключатели.



На фото: Audi Q4 Sportback e-tron

В дверях электромобилей Audi есть держатели, рассчитанные на литровые бутылки, они расположены на уровне подлокотников. Между передними креслами установлена центральная подушка безопасности (в случае аварии она не позволит столкнуться водителю и переднему пассажиру). Объем багажника у «обычного» Q4 e-tron составляет 520 литров (со сложенным задним диваном – 1490 литров), у Q4 Sportback e-tron – 535 литров (со сложенными сидениями – 1460 литров).



У новинок Audi спереди находятся стойки McPherson, сзади – «многорычажка». Для кроссоверов создали адаптивную, а также спортивную подвеску (клиренс уменьшен на 15 мм по сравнению со стандартной), она входит в пакет S line. Версий тяговых батарей две – ёмкостью 52 и 77 кВт*ч. Заряжать их можно от бытовой розетки или от терминалов постоянного тока (мощность – до 125 кВт), тогда за 10 минут аккумулятор «заправится» на 130 км пути.



Базовая версия получила один 170-сильный электромотор на заднюю ось (максимальный крутящий момент – 310 Нм) и менее ёмкую батарею. У такой версии на разгон с места до «сотни» уходит 9 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой – не выше 160 км/ч. Запас хода у «обычного» кроссовера равен 341 км (расчёт по циклу WLTP), УК купеобразного – 349 км.



На фото: салон Audi Q4 Sportback e-tron 1 / 2 На фото: салон Audi Q4 Sportback e-tron 2 / 2

У следующей версии также один электромотор, но его отдача при прежнем крутящем моменте увеличена до 204 л.с. Упражнение «разгон до 100 км/ч» такой автомобиль выполняет за 8,5 секунды, «максималка» – такая же. Вариант оснащается более ёмким аккумулятором, запас хода у Audi Q4 40 e-tron равен 520 км (модификации с индексом 40 для версии Sportback не предусмотрено).



Полноприводный Audi Q4 50 e-tron quattro оснащается двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 299 л.с. (460 Нм). От 0 до 100 км/ч такой вариант разгоняется за 6,2 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке повыше – 180 км/ч. Батарея на 77 кВт*ч позволяет стандартной версии проехать без подзарядки 488 км, а кросс-купе – 497 км.

Производство кроссоверов наладят на заводе в Цвиккау (Германия), здесь же выпускают «электропаркетник» Volkswagen ID.4. На домашнем рынке модель поступит в продажу в июне текущего года. Стартовый ценник Audi Q4 e-tron составляет 41 900 евро (эквивалентно примерно 3,85 млн рублей по текущему курсу), а Q4 Sportback e-tron обойдётся минимум в 43 900 евро (около 4,04 млн рублей).

