Mercedes-Benz отделится от Daimler. Марку и производителя перестанут путать

Руководство Daimler приняло решение разделить концерн на две независимые компании — Mercedes-Benz и Daimler Truck. Предполагается, что таким образом нынешние два подразделения одного концерна станут более гибкими на рынке, а Daimler Truck сможет привлечь дополнительные инвестиции, необходимые для перехода на экологически чистую технику — электрические и водородные грузовики.

Многие современные автолюбители до сих пор не в курсе, что Mercedes-Benz — это, по сути, торговая марка, и когда в бизнес-новостях всплывает имя её правообладателя, концерна Daimler, впадают в ступор — мол, какой-такой Даймлер? Готлиб Даймлер и Карл Бенц считаются изобретателями автомобиля и владельцами соответствующего патента, а марка Mercedes появилась с подачи Эмиля Еллинека, одного из первых дистрибьюторов автомобилей основанной в XIX веке компании Daimler Motoren Gesellschaft (DMG), — он захотел, чтобы машины носили имя его дочери Мерседес Еллинек. Марка Mercedes-Benz появилась на свет в 1926 году в результате слияния компаний Даймлера и Бенца. В отдельную бизнес-структуру Mercedes-Benz AG она превратилась только в 2019 году. В свою очередь имя Daimler в начале XX века получил целый куст компаний, купивших лицензию на производство машин у Даймлера, в том числе известная британская Daimler Motor Company. В общем, путаница возникла не на пустом месте.

Сейчас автомобили Mercedes-Benz, как легковые, так и грузовые, производит концерн Daimler AG, 9,69% акций которого принадлежит основателю китайского холдинга Geely, чем обусловлены тесные деловые и технологические связи между этими компаниями.



Теперь же руководство Daimler AG хочет создать две формально независимые компании — Mercedes-Benz и Daimler Truck. Делается это в первую очередь для грузового подразделения, которое выпускает машины под брендами BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star. В качестве самостоятельной компании Daimler Truck планирует выйти на биржу в конце текущего года и привлечь таким образом дополнительные инвестиции, которые не может привлечь Daimler AG целиком. На одной лишь новости об этих планах стоимость акций Daimler AG выросла за сутки на 9%.



Western Star 49X

После разделения, то есть ориентировочно в начале следующего года, вторая половина, выпускающая легковые и лёгкие коммерческие автомобили, будет переименована в Mercedes-Benz, то есть и производитель и марка будут иметь одно имя, так что больше никакой путаницы не будет. Но часть грузовиков и автобусов, выпускаемых Daimler Truck, разумеется, продолжат нести марку Mercedes-Benz, так что на грузовом фланге некоторая двусмысленность останется.



Пока неизвестно, какая именно доля акций Daimler Truck поступит в свободную продажу — точные параметры разделения боссы Daimler AG планируют обнародовать в третьем квартале этого года. Но миноритарная доля в любом случае останется за акционерами Mercedes-Benz (в том числе, очевидно, и Geely). Подразделение Daimler Mobility, отвечающее сейчас в концерне за цифровые сервисы, будет симметрично «размазано» между двумя новыми компаниями.



Прототип водородного грузовика Mercedes-Benz GenH2

Выход на биржу Daimler Truck должен резко повысить его капитализацию, которая сейчас по разным оценкам составляет от 29 до 35 млрд евро. Дополнительные миллиарды будут направлены на освоение «зелёных» технологий, в первую очередь водородных силовых установок, которые сегодня представляются единственной возможность обеспечить экологически чистым грузовикам пробеги, сопоставимые с таковыми у бензиновых и дизельных аналогов, о чём мы уже не раз рассказывали.

