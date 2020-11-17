Daimler и Geely будут совместно выпускать двигатели. Renault останется за бортом?

Немецкий и китайский автопроизвоидители продолжают курс на сближение и готовятся сэкономить сотни миллионов долларов на кооперации в разработке и производстве двигателей внутреннего сгорания.

Год назад главный инженер Daimler Маркус Шефер сообщил, что разработка новых двигателей внутреннего прекращена и что все инженерные ресурсы концерна брошены на освоение выпуска электромобилей. Но топ-менеджер при этом уточнил, что концерн может вернуться к разработке ДВС, если к тому появятся предпосылки, и такие предпосылки, судя по всему, появились. Если мощным многолитровым моторам в обозримой перспективе действительно придёт конец, то относительно недорогим бензиновым даунсайзинговым агрегатам с гибридной надстройкой уготована ещё довольно долгая жизнь, особенно на развивающихся рынках.

Daimler прежде не был силён в разработке малолитражных моторов: двигатели для ситикаров smart первого поколения поставляла Mitsubishi Motors, а сейчас за «низы» моторной линейки моделей Mercedes-Benz, по сути, отвечает Renault, снабжающая немецкий автоконцерн недорогими дизелями и 1,3-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (M282), которая, впрочем, позиционируется как совместная разработка.

Между тем ещё в начале года в бизнес-прессе (в частности в Reuters) поползи слухи о том, что Daimler может поменять партнёра в сфере бюджетных ДВС: на смену Renault придёт Geely. Сегодня эти слухи получили новое подтверждение: немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что договорённость между Daimler и Geely о совместном выпуске ДВС достигнута, просто об этом пока не объявлено официально.

Сделка предполагает, что общие для Daimler и Geely ДВС будут разработаны и запущены в производство к 2024 году. За инженерные работы будет отвечать в основном Daimler, а Geely возьмёт на себя производство на собственных мощностях в Китае. Выпуск в Европе пока под вопросом, так как нет ясности по поводу перспективных норм токсичности Euro 7 – возможно, они окажутся такими, что выпуск любых ДВС на территории Евросоюза потеряет всякий смысл.

Двигатели Mercedes-Benz, собранные в Китае, вряд ли кого-то удивят, но они уже сильно беспокоят немецкие профсоюзы — тысячи рабочих будут уволены.

Добавим, что Geely с 2018 года через своего основателя и руководителя Ли Шуфу владеет 9,69% акций Daimler. Весной прошлого года было объявлено о переходе марки smart под контроль Geely и перепрофилирование этого бренда на электромобили китайского производства, а до того разработку моделей smart фактически курировала Renault. Теперь будет курировать Geely.



Geely, напомним, также владеет шведской компанией Volvo, у которой сейчас есть собственная линейка ДВС. В ближайшее годы Volvo, как и Daimler, планирует резко увеличить долю электромобилей в своей продуктовой гамме, а бензиновые модели если в будущем и останутся, то, вероятно, получат силовые установки Daimler-Geely.

Продолжит ли Daimler в долгосрочной перспективе совместную работу с Renault, пока непонятно, но в рамках жизненного цикла имеющихся моделей Mercedes-Benz поставки французских моторов для них, конечно, продолжаться, а впереди ещё премьера «каблучка» Mercedes-Benz T-Class, клона представленного на днях Renault Kangoo нового поколения.

Недавнее сотрудничество с компанией Nissan, состоящей с Renault в альянсе, Daimler счёл неудачным — в частности, досрочно снят с производства пикап Mercedes-Benz X-Class. Зато сотрудничество между Aston Martin и Daimler, наоборот, будет расширяться, о чём в октябре было объявлено официально.

