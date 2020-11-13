Переход на электрокары сделает компанию Daimler меньше. Сокращения пройдут в ближайшее время

Европа год от года продолжает ужесточать экологические нормы для автокомпаний. Так, согласно нынешним стандартам, у производителей средний выброс вредных веществ на один километр пути – включая все проданные машины марок – не должен превышать 95 граммов. Если «примерить» это ограничение на автомобили с бензиновыми моторами, то их средний расход топлива должен быть не выше 4,1 литра на 100 км; если к машинам с дизелями – не более 3,6 литра на «сотню» километров.



Тем, кто не укладывается в указанные нормы, придётся заплатить солидные штрафы. Стоит учитывать, что этот год для многих компаний выдался непростым из-за пандемии коронавируса – у большинства продажи заметно упали. Это коснулось в том числе Mercedes-Benz: дилеры марки в период с января по сентябрь 2020-го реализовали в Европе 514 159 машин, что почти на четверть (на 24%) меньше, чем годом ранее.



На фото: Mercedes-Benz EQC

Всё это приводит к необходимости сокращения издержек, а также к тому, что автопроизводители постепенно переводят модельный ряд на электротягу. Так, бренд Mercedes-Benz, который принадлежит Daimler, сейчас работает над созданием «зелёного» семейства автомобилей – EQ. Напомним, его первенцем стал кроссовер EQC, затем появился вэн EQV. В дальнейшем линейку пополнят ещё несколько моделей, в их числе EQA, EQB и EQS.



По словам генерального директора Daimler Олы Келлениуса, на которого ссылается Automotive News Europe, на создание электрокара требуется меньше времени и усилий, чем на разработку и выпуск автомобиля с традиционным бензиновым или дизельным двигателем внутреннего сгорания. Так, аккумулятор и электромотор состоят примерно из 200 компонентов, тогда как «обычный» силовой агрегат насчитывает не менее 1400 деталей.

Из-за перехода на выпуск «зелёного» транспорта компания намерена в течение пяти лет уволить часть персонала. Правда, какая именно доля попадёт под сокращение, топ-менеджер пока не сказал. Отметим, информация о планах уменьшить число сотрудников, появляется не впервые: в феврале текущего года в СМИ уже ходили слухи о том, что руководство Daimler намерено уволить около 15 тыс. человек. Пока что Ола Келлениус лишь ограничился фразой о том, что «в ближайшие пять лет компания станет меньше».

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Несмотря на планы по сокращению расходов, в Daimler намерены инвестировать в цифровые технологии: в 2024 году компания собирается представить новую операционную систему для автомобилей Mercedes-Benz. Средства для этого проекта немецкая компания намерена выручить на увеличении спроса в Китае (на этом рынке Мерседес видит наибольший потенциал роста в течение следующего 10-летия).

Совсем недавно стало известно о том, что Daimler расширяет сотрудничество с Aston Martin: первый станет владельцем 20% акций второго в обмен на доступ к современным электромобильным технологиям.

