Соперник Volkswagen Caddy от Renault сменил поколение: дисплей вместо зеркала заднего вида

Французская компания выпускает Renault Kangoo с 1997 года. Второе поколение появилось в 2007-ом. Продажи «каблучка» в Европе за последние годы заметно снизились: если в свой первый полноценный год (2008-ой) дилеры реализовали 53 832 экземпляра, то по итогам 2019-го автомобиль разошёлся тиражом всего в 13 995 машин (на 31,3% меньше, чем годом ранее). В компании ожидают, что привлечь внимание клиентов к модели поможет смена генерации.



На фото: пассажирская версия Renault Express

Причём в компании решили провести сразу две премьеры: в линейке теперь будет фургон и пассажирская версия начального уровня – Renault Express, а также топовый «каблучок» – Renault Kangoo. За покупателей последнему придётся побороться с Volkswagen Caddy.



На фото: фургон Renault Express

Renault Express является, по сути, перекроенной версией Dacia Dokker. Напомним, Dacia – это румынское подразделение Рено, которое в Европе отвечает за «бюджетный» сегмент (в России Dokker продавался с шильдиками Renault). Его кузов почти не изменился, а вот передняя часть выглядит совсем иначе, теперь она оформлена в том же стиле, что и легковые модели французского бренда. У него головная оптика, как у Kadjar с С-образными дневными ходовыми огнями, решётка радиатора с хромированной отделкой и большой воздухозаборник, интегрированный в передний бампер.



На фото: салон Renault Express

Интерьер Renault Express мало чем отличается от европейского кроссовера Duster или выпускаемой в РФ Arkana. Салон пассажирской версии Express рассчитан на пятерых седоков. У фургона два варианта объёма кузова – либо 3,3, либо 3,7 кубометра. Автомобиль получил мультимедийную систему EasyLink, также в списке оснащения имеются функция мониторинга слепых зон и камера заднего вида.



На фото: пассажирская версия Renault Kangoo

Производство модели Express наладят на предприятии группы Рено, которое располагается в Танжере (Марокко). Здесь на сегодняшний день выпускают Dacia Dokker. Кстати, по итогам прошлого года европейские дилеры реализовали 42 785 экземпляров этой модели (на 10% больше, чем в 2018-ом). Причём результаты росли ежегодно, начиная со старта продаж, то есть с 2012 года.



На фото: фургон Renault Kangoo

Renault Kangoo третьего поколения будут выпускать во Франции. Этот автомобиль получил больше обновок во внешности: у него новый кузов, также оформленный в стиле легковых моделей «передок», а проём сдвижных дверей стал больше почти в два раза (теперь он равен 1416 мм). От Express он отличается формой головной оптики и оформлением переднего бампера. У модели аналоговая панель приборов с небольшим жидкокристаллическим экраном, новое трёхспицевое рулевое колесо. К тем опциям, которые уже есть у модели начального уровня, добавили систему автоматического торможения, а также дисплей вместо салонного зеркала заднего вида (на него транслируется изображение, передаваемое с камеры заднего вида).



На фото: салон Renault Kangoo

Пассажирская версия нового Kangoo также рассчитана на пятерых. Автомобиль получил изменённые сидения, различные дополнительные отделения для хранения мелких вещей. У этого фургона два варианта длины кузова. Объём меньшей версии варьируется от 3,3 до 3,9 кубометра, у удлинённого вэна показатель равен 4,2-4,9 кубометра. Для того, чтобы сделать процесс погрузки вещей в грузовой отсек проще, предусмотрены рельсы на полу (система Easy Inside Rack).



Пока что в компании не рассекретили информацию о «начинке» новинок. Сообщается, что в моторной гамме Express будут бензиновые и дизельные варианты, тогда как Kangoo получит в том числе полностью электрическую модификацию. Сведений о ценах «каблучков» тоже пока нет. Старт продаж намечен на следующий год. Актуальный фургон Renault Kangoo на домашнем рынке сейчас можно купить за 17 150 евро (почти 1,6 млн рублей по текущему курсу), а пассажирская версия обойдётся минимум в 21 700 евро (почти 2 млн рублей).

