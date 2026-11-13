Кроссовер Volkswagen Tera прописался на новом заводе под именем Tengo

Выпуск компактного бюджетного паркетника Volkswagen наладили еще и в ЮАР. В странах Африки модель будут продавать под именем Tengo. По предварительным данным, там пятидверку предложат с двумя двигателями на выбор.

Адресованный странам Африки небольшой кроссовер Volkswagen Tengo впервые продемонстрировали в самом начале сентября. А теперь объявлено о старте его производства – модель «прописалась» на заводе немецкого концерна в ЮАР, который также выпускает хэтчбек Polo актуального поколения и Polo Vivo, то есть хэтч предыдущей генерации. Вместе с тем местное подразделение Volkswagen поделилось свежими фото и видеороликами Tengo. Ну и напомним, что совсем новой разработкой кросс не является. Другое имя получил паркетник Volkswagen Tera на платформе MQB-A0, который с прошлого года выпускают в Бразилии, откуда его поставляют и на остальные рынки Латинской Америки.

Volkswagen Tengo

В Volkswagen так и не рассказали, почему в Африке кроссоверу понадобилось новое название. Кстати, имя для африканской версии было выбрано путем народного голосования, причем еще в прошлом году. Наряду с этим обозначением предлагались варианты Tavi, Tiva и Tion. В компании также отметили, что «на многих африканских языках» название Tengo «означает силу, стойкость и целеустремленность». Да, произведенный в ЮАР паркетник будут продавать и в других странах континента. В Volkswagen еще заявили о том, «примерно 45% компонентов, из которых состоит Tengo, поставляются местными компаниями».

Volkswagen Tengo

Внешне африканский паркетник от латиноамериканского почти ничем не отличается, разве что на заднем бампере появилась новая серебристая накладка. Среди прочих особенностей дизайна VW Tengo/Tera – светодиодные «штрихи» в фарах и фонарях, «прорези» по бокам переднего бампера. Размеры версии для Африки еще не озвучены. Впрочем, они, видимо, либо точно такие же, как у Tera, либо очень близки. Длина кроссовера бразильской сборки в зависимости от комплектации составляет 4147 или 4151 мм, колесная база – 2566 мм.

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Внутри Volkswagen Tengo тоже в целом повторил кроссовер Tera, не считая, конечно, расположения руля (в ЮАР левостороннее движение). В салоне – отдельно стоящий планшет мультимедийной системы, дорогим комплектациям еще положен климат-контроль с сенсорным блоком управления. Про остальное оснащение расскажут позже. В Бразилии, например, у топового VW Tera есть беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

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О технике Tengo официальной информации тоже пока нет. Южноафриканские СМИ пишут, что кроссовер будет доступен с бензиновыми четырехцилиндровым атмосферником 1.6 (110 л.с.) и турботройкой 1.0 TSI (116 л.с.). Коробки – пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат.

Volkswagen Tengo

В Бразилии паркетник Tera предложен с трехцилиндровым атмосферником 1.0 MPI или той же турботройкой 1.0 TSI, там оба двигателя традиционно для этой страны «питаются» бензином или этанолом: базовый мотор выдает 77 или 84 л.с. соответственно, турбоверсия после недавней модернизации – 116 или 128 л.с. В некоторых латиноамериканских странах начальные версии VW Tera оснащены тем самым атмосферником 1.6 (110 л.с.). Привод в любом случае только передний.

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В ЮАР продажи Volkswagen Tengo стартуют в начале следующего года, затем кроссовер появится и в других странах континента.