Кроссовер Volkswagen Tera прописался на новом заводе под именем Tengo

Адресованный странам Африки небольшой кроссовер Volkswagen Tengo впервые продемонстрировали в самом начале сентября. А теперь объявлено о старте его производства – модель «прописалась» на заводе немецкого концерна в ЮАР, который также выпускает хэтчбек Polo актуального поколения и Polo Vivo, то есть хэтч предыдущей генерации. Вместе с тем местное подразделение Volkswagen поделилось свежими фото и видеороликами Tengo. Ну и напомним, что совсем новой разработкой кросс не является. Другое имя получил паркетник Volkswagen Tera на платформе MQB-A0, который с прошлого года выпускают в Бразилии, откуда его поставляют и на остальные рынки Латинской Америки.
В Volkswagen так и не рассказали, почему в Африке кроссоверу понадобилось новое название. Кстати, имя для африканской версии было выбрано путем народного голосования, причем еще в прошлом году. Наряду с этим обозначением предлагались варианты Tavi, Tiva и Tion. В компании также отметили, что «на многих африканских языках» название Tengo «означает силу, стойкость и целеустремленность». Да, произведенный в ЮАР паркетник будут продавать и в других странах континента. В Volkswagen еще заявили о том, «примерно 45% компонентов, из которых состоит Tengo, поставляются местными компаниями».
Внешне африканский паркетник от латиноамериканского почти ничем не отличается, разве что на заднем бампере появилась новая серебристая накладка. Среди прочих особенностей дизайна VW Tengo/Tera – светодиодные «штрихи» в фарах и фонарях, «прорези» по бокам переднего бампера. Размеры версии для Африки еще не озвучены. Впрочем, они, видимо, либо точно такие же, как у Tera, либо очень близки. Длина кроссовера бразильской сборки в зависимости от комплектации составляет 4147 или 4151 мм, колесная база – 2566 мм.
Внутри Volkswagen Tengo тоже в целом повторил кроссовер Tera, не считая, конечно, расположения руля (в ЮАР левостороннее движение). В салоне – отдельно стоящий планшет мультимедийной системы, дорогим комплектациям еще положен климат-контроль с сенсорным блоком управления. Про остальное оснащение расскажут позже. В Бразилии, например, у топового VW Tera есть беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.
О технике Tengo официальной информации тоже пока нет. Южноафриканские СМИ пишут, что кроссовер будет доступен с бензиновыми четырехцилиндровым атмосферником 1.6 (110 л.с.) и турботройкой 1.0 TSI (116 л.с.). Коробки – пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат.
В Бразилии паркетник Tera предложен с трехцилиндровым атмосферником 1.0 MPI или той же турботройкой 1.0 TSI, там оба двигателя традиционно для этой страны «питаются» бензином или этанолом: базовый мотор выдает 77 или 84 л.с. соответственно, турбоверсия после недавней модернизации – 116 или 128 л.с. В некоторых латиноамериканских странах начальные версии VW Tera оснащены тем самым атмосферником 1.6 (110 л.с.). Привод в любом случае только передний.
В ЮАР продажи Volkswagen Tengo стартуют в начале следующего года, затем кроссовер появится и в других странах континента.
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