Бюджетный кроссовер Volkswagen Tera: переименование в Tengo и новая площадка

Под новым именем компактный паркетник VW пропишется в ЮАР, откуда модель будут поставлять и в другие страны Африки. Характеристики переименованного паркетника раскроют позже.

Концерн Volkswagen с размахом отметил 75-летие своего присутствия в ЮАР – на мероприятии побывал даже президент страны. Первой моделью марки VW, которая встала на конвейер местного завода, был Beetle. В разное время предприятие также выпускало, в частности, Type 2/Kombi, Jetta и Golf. Сейчас же в ЮАР производят актуальный хэтчбек VW Polo и VW Polo Vivo, то есть компакт предыдущего поколения. Так вот скоро производственная линейка южноафриканского завода будет расширена за счет небольшого кроссовера под названием Volkswagen Tengo – его первый показ провели как раз в рамках праздничной церемонии. Как отметили в компании, паркетник будут продавать не только в ЮАР, но и в других странах Африки. Правда, новинку жителям континента еще придется подождать: запуск намечен на следующий год.

Volkswagen Tengo для ЮАР

Совсем новой разработкой кроссовер Volkswagen Tengo не является. Другое имя получил паркетник Volkswagen Tera на платформе MQB-A0, который с прошлого года выпускают в Бразилии, откуда его поставляют и на остальные рынки Латинской Америки. Чем вызвана смена названия – не уточняется. Кстати, имя для африканской версии было выбрано путем народного голосования, причем еще в 2025-м. Наряду с Tengo предлагались варианты Tavi, Tiva и Tion.

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Судя по официальным кадрам, в плане дизайна африканский паркетник от латиноамериканского ничем не отличается. Среди особенностей внешности – «мускулистые» бока и довольно агрессивные бамперы, в дорогих комплектациях фары объединены между собой светящейся полоской. В салоне – отдельно стоящий планшет мультимедийной системы. Полный список оборудования VW Tengo для Африки раскроют позже. В Бразилии, например, топовый VW Tera имеет виртуальную приборку, климат-контроль, беспроводную зарядку, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

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О технике Volkswagen Tengo тоже еще не рассказали. Бразильцам паркетник Tera доступен с трехцилиндровым атмосферником 1.0 MPI или турботройкой 1.0 TSI. Оба двигателя традиционно для этой страны «питаются» бензином или этанолом: базовый мотор выдает 77 или 84 л.с. соответственно, турбоверсия – 109 или 116 л.с. Двигатели сочетаются с механикой, турботройке еще положен классический шестиступенчатый автомат. В некоторых латиноамериканских странах начальные версии VW Tera оснащены бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.6 MSI (110 л.с.). Привод в любом случае только передний.

Больше подробностей об африканском кроссовере Volkswagen Tengo появится ближе к дате запуска.