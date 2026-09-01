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Флагманский кроссовер Geely Monjaro Plus показал свой интерьер

01.09.2026 5367 1 1
Флагманский кроссовер Geely Monjaro Plus показал свой интерьер

В салоне новой топовой версии паркетника Geely установили гигантское единое табло мультимедиа. При этом модель сохранила привычный рычаг коробки и физические клавиши.

Внешность кроссовера Xingyue L Plus компания Geely рассекретила накануне, теперь же показан интерьер. Паркетник с «фамилией» Plus возглавит семейство модели на домашнем рынке, где 5 сентября проведут его полноценную презентацию. Напомним, что в других странах, включая Россию, кроссовер, известный на родине как «просто» Xingyue L, зовется Monjaro. А кроме стандартного SUV Джили у нас еще есть родственный паркетник Volga K50.

Главная фишка интерьера Geely Xingyue L Plus – гигантское табло мультимедийной системы, которое возвышается над передней панелью. Отметим, в Китае у Xingyue L без приставки Plus тоже есть версия с «парящим» табло, но у того кроссовера оно состоит из двух дисплеев. Плюс же получил единый экран, как у Geely Galaxy M9.

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В панель интегрирован новый приборный экран. А по центру, у лобового стекла, расположен некий элемент – не то колонка, не то голосовой ассистент. Центральные дефлекторы обдува сделали в виде трех раздельных прямоугольников, ниже идет ряд физических клавиш. На тоннеле находятся две площадки для беспроводной зарядки смартфонов и прикрытый крышкой лоток. Кроме того, Xingyue L Plus сохранил привычный селектор коробки, несмотря на то что в Китае ныне в моде подрулевые рычажки. Наконец, в отделке интерьера использованы деревянные вставки и бордовая кожа.

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Что же касается экстерьера, то у Geely Xingyue L Plus оригинальные бамперы, вдобавок иначе оформлены боковины и задние стойки кузова. Как и остальные модели семейства, флагман имеет крупную радиаторную решетку с покрытыми хромом вогнутыми вертикальными плашками, но сами плашки – более массивные. Фары Плюса «отлеплены» от решетки. Монофонарь тоже другой – он более широкий, чем у прочих версий. Предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски, а также двухцветная окраска кузова. В списке оборудования еще значатся подножки с электроприводом и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Новую модификацию уже сертифицировали, так что основные характеристики известны. Длина Xingyue L Plus составляет 4955 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1769 мм, колесная база – 2900 мм. Для сравнения, размеры актуального «просто» Xingyue L: длина – 4770 или 4795 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, расстояние между осями – 2845 мм.

Топовый кроссовер будет доступен с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 290 л.с. или в виде гибрида без возможности подзарядки от электросети. Силовая установка последнего включает 218-сильный бензиновый турбодвигатель 2.0, информации об электрической начинке все еще нет. Вероятно, для Geely Xingyue L Plus предусмотрен полный привод. «Традиционный» кроссовер Xingyue L в Китае сейчас представлен с турбочетверками 1.5 (163 л.с.) и 2.0 (218 или 272 л.с.), а установка i-HEV гибрида без приставки Plus базируется на турбомоторе 1.5.

Все подробности о Geely Xingyue L Plus узнаем уже после презентации.

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1 комментарий
01.09.2026 12:44
nazarov66-r@mail.ru

Китайцы сделали очередную копию.
На этот раз Мерседес ГЛ Майбах.

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