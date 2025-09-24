Рестайлинг ×

Обновлённый Geely Monjaro: более мощный мотор и модное табло

24.09.2025 680 0 0

Компания Geely вывела на рынок модернизированный кроссовер Xingyue L/Monjaro. Модель мало изменилась внешне, внутри же появилось новое табло из двух крупных экранов. Кроме того, SUV достался продвинутый комплекс водительских ассистентов и более мощная версия двухлитрового мотора.

Кроссовер Geely Xingyue L на платформе CMA присутствует в Китае с 2021-го, на экспорт его поставляют под именем Monjaro. В прошлом году на родине паркетник модернизировали – тогда слегка переделали внешность и салон. Причем такой SUV стал не заменой, а дополнением: улучшенной машине присвоили двойную «фамилию» Dongfang Yao. Модель в принципе получилась удачной, в Поднебесной она продолжает пользоваться высоким спросом: по данным BestSellingCarsBlog, в январе-августе 2025-го там реализовано более 181 000 экземпляров. Тем не менее, Geely еще раз освежила кроссовер – в Китае только что стартовали «живые» продажи серии Dongfang Yao нового модельного года. К слову, все прежние машины там остались в строю.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Значимых перемен во внешности нет и на этот раз. Паркетнику лишь отрядили другой передний бампер, ну и еще палитру цветов кузова пополнили два новых оттенка. Длина Geely Xingyue L Dongfang Yao равна 4795 мм против 4770 мм у исходного кроссовера образца 2021 года. Колесная база едина для всех вариантов – 2845 мм.

В салоне Geely Xingyue L, как и прежде, три экрана, но у модернизированного кросса сдвоенные дисплеи мультимедиа-системы стали больше (14,6 дюйма каждый, у дореформенных кроссоверов тачскрины по 12,3 дюйма). Мультимедиа работает на операционной системе Flyme Auto и имеет искусственный интеллект. Вдобавок это теперь полноценное табло, которое возвышается над передней панелью, тогда как у остальных версий экраны встроены в нее. Отметим, подобное табло в Китае ныне в моде – например, аналогичное решение имеют кроссоверы Geely Galaxy M9, Chery Fulwin T11 и Hongqi HS6, хотя у первых двух это единый гигантский экран.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В списке оборудования Xingyue L Dongfang Yao следующего модельного года также значится новый проекционный дисплей, а у переднего пассажирского кресла появилась откидная подставка для ног. Наконец, в топовой комплектации есть продвинутый автопилот: комплекс включает 11 камер высокой четкости, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

1 / 2
2 / 2

Свежему Geely Xingyue L Dongfang Yao досталась новая версия бензиновой турбочетверки 2.0: мотор выдает 272 л.с. и 400 Нм, он работает с классическим восьмиступенчатым автоматом (к слову, аналогичный мотор теперь есть и родственного седана Geely Preface). Такой кроссовер доступен в трех комплектациях, и лишь самая дорогая имеет полный привод. Кроме того, у SUV нового модельного года улучшили адаптивные амортизаторы.

Предыдущий Geely Xingyue L Dongfang Yao
1 / 2
Предыдущий Geely Xingyue L Dongfang Yao
2 / 2

Остальные исполнения Xingyue L в Китае сегодня представлены с 2.0T мощностью 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно), начальная версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой, второй тоже положен восьмиступенчатый автомат. Привод передний или полный. Китайцам также доступен гибрид с установкой на базе турбомотора 1.5.

Без учета акций обновленный Geely Xingyue L Dongfang Yao обойдется в 158 700 – 179 700 юаней, что эквивалентно примерно 1 857 000 – 2 102 000 рублей по актуальному курсу. В России до сих пор представлен Geely Monjaro образца 2021 года, у нас кроссовер доступен с 238-сильным турбомотором 2.0, 8АТ и полным приводом по цене от 4 549 990 рублей.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Geely Geely Xingyue Geely Monjaro
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Дёргается, троит, потеет и не тормозит: почему осенью машина жалуется на здоровье Стоит только наступить осени, как любой порядочный человек начинает хандрить. То ОРВИ, то грипп, то приступ ревматизма… А у самых тонких натур настроение становится таким, что хочется заверн... 240 0 1 24.09.2025
Статьи / Авто и технологии Liqui Moly – профессиональный спорт как способ тестирования масел Когда немецкие автомобилисты выбирают моторное масло, они редко ориентируются на рекламные обещания и красивые заголовки. В стране, где к технике относятся с инженерной педантичностью, решаю... 1578 2 0 22.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Продажа номеров: победа над бюрократией или легализация тщеславия? Владимир Путин публично поддержал идею узаконить продажу «красивых» номеров, поставив точку в спорах об этом одной нехитрой фразой: «а чего здесь такого». Вот и правда – а чего, собственно,... 905 6 1 22.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9561 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8517 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6862 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
19 Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мото...
14 Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element
10 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion
Новые комментарии
Change privacy settings