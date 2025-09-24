Обновлённый Geely Monjaro: более мощный мотор и модное табло

Компания Geely вывела на рынок модернизированный кроссовер Xingyue L/Monjaro. Модель мало изменилась внешне, внутри же появилось новое табло из двух крупных экранов. Кроме того, SUV достался продвинутый комплекс водительских ассистентов и более мощная версия двухлитрового мотора.

Кроссовер Geely Xingyue L на платформе CMA присутствует в Китае с 2021-го, на экспорт его поставляют под именем Monjaro. В прошлом году на родине паркетник модернизировали – тогда слегка переделали внешность и салон. Причем такой SUV стал не заменой, а дополнением: улучшенной машине присвоили двойную «фамилию» Dongfang Yao. Модель в принципе получилась удачной, в Поднебесной она продолжает пользоваться высоким спросом: по данным BestSellingCarsBlog, в январе-августе 2025-го там реализовано более 181 000 экземпляров. Тем не менее, Geely еще раз освежила кроссовер – в Китае только что стартовали «живые» продажи серии Dongfang Yao нового модельного года. К слову, все прежние машины там остались в строю.

Значимых перемен во внешности нет и на этот раз. Паркетнику лишь отрядили другой передний бампер, ну и еще палитру цветов кузова пополнили два новых оттенка. Длина Geely Xingyue L Dongfang Yao равна 4795 мм против 4770 мм у исходного кроссовера образца 2021 года. Колесная база едина для всех вариантов – 2845 мм.

В салоне Geely Xingyue L, как и прежде, три экрана, но у модернизированного кросса сдвоенные дисплеи мультимедиа-системы стали больше (14,6 дюйма каждый, у дореформенных кроссоверов тачскрины по 12,3 дюйма). Мультимедиа работает на операционной системе Flyme Auto и имеет искусственный интеллект. Вдобавок это теперь полноценное табло, которое возвышается над передней панелью, тогда как у остальных версий экраны встроены в нее. Отметим, подобное табло в Китае ныне в моде – например, аналогичное решение имеют кроссоверы Geely Galaxy M9, Chery Fulwin T11 и Hongqi HS6, хотя у первых двух это единый гигантский экран.

В списке оборудования Xingyue L Dongfang Yao следующего модельного года также значится новый проекционный дисплей, а у переднего пассажирского кресла появилась откидная подставка для ног. Наконец, в топовой комплектации есть продвинутый автопилот: комплекс включает 11 камер высокой четкости, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

Свежему Geely Xingyue L Dongfang Yao досталась новая версия бензиновой турбочетверки 2.0: мотор выдает 272 л.с. и 400 Нм, он работает с классическим восьмиступенчатым автоматом (к слову, аналогичный мотор теперь есть и родственного седана Geely Preface). Такой кроссовер доступен в трех комплектациях, и лишь самая дорогая имеет полный привод. Кроме того, у SUV нового модельного года улучшили адаптивные амортизаторы.

Остальные исполнения Xingyue L в Китае сегодня представлены с 2.0T мощностью 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно), начальная версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой, второй тоже положен восьмиступенчатый автомат. Привод передний или полный. Китайцам также доступен гибрид с установкой на базе турбомотора 1.5.

Без учета акций обновленный Geely Xingyue L Dongfang Yao обойдется в 158 700 – 179 700 юаней, что эквивалентно примерно 1 857 000 – 2 102 000 рублей по актуальному курсу. В России до сих пор представлен Geely Monjaro образца 2021 года, у нас кроссовер доступен с 238-сильным турбомотором 2.0, 8АТ и полным приводом по цене от 4 549 990 рублей.