  • Флагманский кроссовер Chery Fulwin T11 скоро выйдет на рынок для конкуренции с Li L9

12.08.2025 440 0 1

Компания Chery открыла прием заявок на роскошный шестиместный паркетник Fulwin T11. Модель имеет гибридную установку и полный привод.

В виде концепта флагманский кроссовер Fulwin T11 фирма Chery показала еще в 2023-м, готовый к производству SUV представили в прошлом году. Но лишь сегодня в Китае начали принимать предварительные заказы, да и то – пока вслепую, то есть без объявления цен. Полноценный запуск состоится в сентябре. Также напомним, что в Поднебесной Fulwin (или Fengyun) – это электрифицированное семейство Chery с отдельной эмблемой.

Длина товарного Fulwin T11 равна 5205 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3120 мм. Таким образом, кроссовер является прямым конкурентом Li L9. У последнего паркетника аналогичные ширина и высота, при этом L9 чуть длиннее (5218 мм), а по размеру колесной базы он даже уступает новинке Chery (3105 мм).

Среди особенностей дизайна экстерьера T11 – глухая панель спереди с вертикальными полосками, объединенные светящейся линией узкие фары, привычные ручки дверей вместо выдвижных у концепта и сделанные в виде плашки задние фонари. Кроссоверу положены 20- или 21-дюймовые колеса.

Chery Fulwin T11 предложен исключительно с шестиместным салоном. Перед водителем расположен отдельный приборный экран, всю остальную площадь передней панели занял 30-дюймовый тачскрин с разрешением 6K. Свой планшет есть и у задних пассажиров – он прикреплен к потолку. Мультимедиа – с искусственным интеллектом.

Кроссовер также получил двухспицевый руль, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, «хрустальные» шайба и кнопки, неприкрытые подстаканники (в том числе, и для задних седоков). В торце тоннеля имеется сенсорная панель, с помощью которой пассажиры могут управлять различными функциями. В списке оборудования еще заявлены аудиосистема с 23 динамиками, продвинутый автопарковщик и автопилот с лидаром.

Chery Fulwin T11 – это подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входит бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 156 л.с. (не исключено, что она работает в режиме генератора). А вот информации об электрической начинке производитель пока так и не предоставил. При этом известно, что для кроссовера предусмотрен полный привод – на багажной двери красуется значок 4WD. То есть модель имеет два электромотора.

Больше подробностей о технике Fulwin T11 должно появиться в ближайшее время. Цены же, вероятно, объявят осенью. Впрочем, флагман семейства Fulwin наверняка окажется дешевле Li L9, за который сегодня в Китае просят минимум 409 800 юаней (около 4,5 млн рублей по актуальному курсу).

