Chery готовит ещё один большой кроссовер: первое официальное фото

По предварительным данным, премьеру новый SUV справит уже в октябре, а на рынок модель, вероятно, выйдет в следующем году. Кроссовер предложат в виде гибрида.

Неделю назад компания Chery анонсировала крупный седан под индексом A9 – это первенец новой электрифицированной линейки, для которой возродили имя Fengyun. Напомним, так называлась первая серийная модель марки, дебютировавшая в 1999 году: то была, опять же, четырехдверка (она же A11, Fulwin и Windсloud), «китаец» представлял собой копию Seat Toledo, а позже у него появился наследник – хорошо знакомый россиянам Chery Amulet (A15). Так вот теперь Чери показал второй автомобиль новой серии – большой кроссовер Fengyun T11.

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Если седан Fengyun A9 выглядит как конвейерная модель (ну или близкая к производству), то SUV, судя по всему, пока засвечен в статусе концепта. В частности, у T11 камеры вместо традиционных зеркал, а задние двери распахиваются против хода движения. Среди других особенностей дизайна экстерьера – сделанная в виде единой плашки головная оптика, заглушка на привычном для решетки месте (сама радиаторная решетка расположена в бампере), которая вдобавок имеет светящиеся горизонтальные полоски. Кроме того, на крыше установили лидар.



Кстати, силуэтом и пропорциями Chery Fengyun T11 напоминает Chery Tiggo 9, то есть не исключено, что «девятка» и станет донором для грядущего кроссовера.

Седан Chery Fengyun A9. Прообразом для четырехдверки стал концепт Chery Arrizo Star, представленный в апреле этого года

Официально объявлено, что новый SUV будет гибридом, но подробностями о начинке производитель пока не поделился. Местные профильные СМИ пишут, что, как и седан Fengyun A9, паркетник Fengyun T11 может получить установку C-DM (Chery Dual Mode), в состав которой войдут бензиновый турбомотор и трехступенчатая коробка DHT.



Ожидается, что полноценная презентация новой серии Fengyun пройдет в Китае в конце октября: очевидно, тогда же седан A9 и кроссовер T11 покажут «живьем». В продажу гибриды должны поступить в следующем году, а всего до конца 2024-го Chery планирует вывести на домашний рынок шесть моделей линейки Fengyun. Об экспортных планах компания пока не сообщала.