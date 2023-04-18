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Chery готовит новый седан, который будет круче Arrizo 8

18.04.2023 132 0 0

Скорее всего, новый флагман материнской компании окажется родственником модели премиального суббренда Exeed. По предварительным данным, «четырехдверку» предложат с гибридной установкой.

На открывшемся сегодня, 18 апреля, Шанхайском автосалоне фирма Chery представила множество новинок – как под собственной маркой, так и под многочисленными суббрендами. Некоторые из серийных моделей и концептов так или иначе уже засветились на других презентациях, а вот сама Чери преподнесла сюрприз: на выставке дебютировал седан Arrizo Star, который прежде почти не анонсировали. Это пока еще концепт, причем три года назад компания уже показывала шоу-кар с аналогичным названием, но свежая «четырехдверка» к той машине отношения не имеет.

Итак, Arrizo Star объявлен будущим флагманом «легковой» серии, в которую ныне, напомним, входят седаны Arrizo 5 (плюс его многочисленные разновидности, а в РФ – это Omoda S5) и Arrizo 8. В компании Chery напрямую об этом не говорят, но не исключено, что товарное воплощение прототипа окажется родственником «четырехдверки» Exeed Sterra ES (на глобальном рынке модель Exeed будет относиться к новой линейке Exlantix). То есть в основу седана Chery тоже, видимо, ляжет новая платформа E0X, приспособленная как для гибридов, так и для «электричек» (для машин на этой «тележке» также предусмотрена пнемватическая подвеска).

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Особенности внешности Chery Arrizo Star – купеобразный силуэт, узкие «точечные» фары, сделанные в виде единой узкой же плашки задние фонари, крупные колеса и камеры вместо привычных зеркал. Габариты не названы. Длина упомянутого седана Exeed Sterra ES – 4,95 м, колесная база – 2,9 м. Ну и для сравнения, размеры Chery Arrizo 8: 4780 и 2790 мм соответственно. Интерьер Arrizo Star еще не готов.

Местные профильные СМИ пишут, что серийный седан получит новую гибридную установку C-DM, но из характеристик пока называют лишь общий запас хода (свыше 1500 км) да расход топлива (3,8 л/100 км). Ну и еще китайцы отмечают, будто первую «сотню» седан сможет набрать примерно за 3 секунды.

Серийную модель с дизайном Chery Arrizo Star в Поднебесной ждут в следующем году. Скорее всего, впоследствии такой седан доберется и до российского рынка.

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