Chery Arrizo 8 уже в Москве: пока только показывают, продажи начнутся летом

Компания Chery спешит заполнить опустевшие за последний год ниши российского авторынка, к запуску готовятся сразу три седана под тремя разными брендами (Chery, Kaiyi и Omoda), самый большой — Arrizo 8 — будет продаваться под материнской маркой Chery.

Потребительский голод на российском рынке пытается утолить не только Chery, но и другие китайские производители — полный список ближайших премьер можно посмотреть в нашем свежем большом обзоре, а здесь мы поговорим о седане Chery Arrizo 8. На этой неделе Arrizo 8 впервые показали российской публике на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках мероприятия благотворительного фонда «Арифметика добра», помогающего детям-сиротам воплощать их мечты в реальность, — в данном случае лично познакомиться с футбольным клубом «Спартак-Москва» и сыграть матч против тренеров красно-белых. Chery сотрудничает с фондом «Арифметика добра» и после матча показала участникам и болельщикам новую машину.

Arrizo 8 дебютировал в себя на родине летом прошлого года, это самый крупный седан в линейке Chery: его габаритная длина — 4780 мм, ширина — 1843 мм, высота — 1469 мм, колёсная база — 2790 мм. В основе лежит переднеприводная платформа с поперечным расположением силового агрегата, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная с разнесёнными пружинами и амортизаторами. Колёса — 16- либо 18-дюймовые.



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Салон Arrizo 8, как теперь модно, оформлен в минималистичном ключе, но на лаконичной передней панели с двухэкранным табло всё-таки нашлось место для отдельного блока климат-контроля — увы, сенсорного. На приборный экран можно вывести изображение классических аналоговых шкал, если не нравится «прогрессивная» графика. Впрочем, пока на фотографиях показан седан для китайского рынка, версии для нашей страны будут иметь свои особенности как по части дизайна, так и по части оснащения.



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В Китае Chery Arrizo 8 сейчас предлагается с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым турбомотором (197 л.с., 290 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), но в недалёком будущем гамму пополнят более мощная бензиновая и plug-in гибридная версии. Chery обещает, что у нас тоже будет разнообразие, вплоть для гибрида, но пока непонятно, будет ли дефорсирована базовая версия до комфортных по налоговой части 149 л.с. В любом случае Arrizo 8 будет претендовать на роль лидера в сегменте такси повышенной комфортности, где пока доминируют Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata.



В Китае цены на Arrizo 8 находятся в диапазоне от 108 900 до 132 900 юаней (от 1,22 млн до 1,49 млн рублей в переводе по текущему курсу), а у нас, как водится, будет раза в два дороже. Новые подробности появятся ближе к лету, когда Arrizo 8 поступит к российским дилерам Chery.

