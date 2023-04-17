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  • Седан Omoda S5 получил российский ценник и оказался дороже Kaiyi E5

Седан Omoda S5 получил российский ценник и оказался дороже Kaiyi E5

17.04.2023 325 0 0

«Четырёхдверка» будет доступна на авторынке РФ с двумя моторами на выбор и в трёх комплектациях – Life, Tech и Ultra.

На китайском рынке Omoda является одной из различных серий марки Chery, однако в России и на некоторых других рынках Омода представляет собой отдельный бренд. Его первенцем в РФ стал кроссовер C5 (подробнее о нём Kolesa.ru писал ранее). На прошлой неделе была представлена вторая модель – седан S5, тогда же появились подробности о «начинке», а теперь местный офис обнародовал прайс-лист модели.

На фото: Omoda S5

Как мы уже сообщали ранее, Omoda S5 представляет собой седан материнской марки, который в Поднебесной продаётся под именем Arrizo 5 Plus, а за пределами родины известен под названием Arrizo 6/Arrizo 6 Pro. «Четырёхдверка» для РФ получила такой же дизайн, как у экспортного седана Чери (отличия заметны по радиаторной решётке и переднему бамперу).

Длина российской версии Omoda S5 составляет 4644 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1493 мм, а расстояние между осями равно 2650 мм. «Четырёхдверка» базируется на платформе M1X, спереди у «эски» независимая подвеска McPherson, а сзади – полузависимая, пружинная, с гидротелескопическими амортизаторами. Новинка является одноклассником «корейцев» Kia Cerato и Hyundai Elantra.

Omoda S5 для россиян предложат с двумя бензиновыми двигателями на выбор. В качестве базового предлагается четырёхцилиндровый 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 113 л.с., а его максимальный крутящий момент – 138 Нм. Этим мотором оснащается только начальное исполнение Life. Рекомендованная розничная цена такой версии равна 2 159 900 рублей.

У вариантов Tech и Ultra под капотом располагается «турбочетвёрка» такого же объёма, отдача составляет 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Стоимость средней комплектации равна 2 269 900 рублей, а за топовое исполнение придётся заплатить 2 469 900 рублей (цены указаны без учёта скидок). Оба двигателя работают в паре с бесступенчатым «автоматом», оба могут «питаться» бензином Аи-92.

На фото: салон Omoda S5

Для сравнения, седан другой марки Chery – Kaiyi E5 – обойдётся россиянам в 1 959 000 рублей, причём позже могут появиться версии попроще, а значит и подешевле. Напомним, сборка этой модели налажена на калининградском заводе «Автотор», а модели Chery и её брендов в РФ импортируются.

В стандартное оснащение версии Life входят 16-дюймовые колёсные диски, задний парктроник, электропривод и обогрев боковых зеркал, система стабилизации, круиз-контроль, виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма и такого же размера тачскрин мультимедийной системы, комплект из фронтальных, боковых подушек безопасности и шторок безопасности, обивка из экокожи, подогрев передних сидений, система камер кругового обзора, функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также дистанционного запуска и прогрева салона.

Среднее исполнение Omoda S5 Tech предложат с 17-дюймовыми «катками», датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, подогревом лобового стекла, форсунок омывателя, руля и заднего дивана. В свою очередь самый богатый вариант Ultra в дополнение получил панорамный люк в крыше, функцию автоторможения, мониторинг «слепых» зон, систему удержания в полосе движения и водительские ассистенты, которые помогают при перестроении в пробках.

Напомним, в текущем году Omoda собирается вывести на российский рынок модели Jaecoo. Какие именно автомобили доберутся до РФ станет известно позже.

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