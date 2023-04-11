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Седан Omoda S5 предложат в России с двумя моторами на выбор

11.04.2023 601 0 0

Наш рынок станет дебютным для «четырехдверки» суббренда Chery. Впрочем, кое-где такой автомобиль присутствует уже давно – в качестве модели материнской компании.

В Китае Omoda – это лишь серия марки Чери, которая появилась в прошлом году. А вот в России (как и на некоторых других зарубежных рынках) Омоду превратили в отдельный бренд. Первенцем стал вполне себе оригинальный кроссовер, у нас он зовется C5 (в Поднебесной – Chery Omoda 5). Теперь же в РФ представлена вторая модель – седан Omoda S5.

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В отличие от паркетника, «четырехдверка» не является полностью самостоятельной разработкой Omoda: новые эмблемы и шильдики навесили на модель Чери, которая на родине носит имя Arrizo 5 Plus, а за пределами Поднебесной известна как Arrizo 6/Arrizo 6 Pro. Кстати, в плане дизайна наша Omoda S5 повторила именно экспортную версию. В частности, у модели для РФ аналогичные радиаторная решетка и передний бампер, тогда как в КНР «личико» оформлено иначе (вообще, на домашнем рынке у Плюса два варианта решетки).

В основе «эски» лежит платформа M1X. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – полузависимая, пружинная, с гидрателескопическими амортизаторами. Длина российского седана равна 4644 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 2650 мм. Исходный Chery Arrizo 5 Plus чуть ниже, но по остальным габаритам он превосходит модель для РФ: 4680/1825/1490 мм, расстояние между осями – 2670 мм (например, бразильский Arrizo 6 Pro в целом совпадает с версией для России). Как бы то ни было, «четырехдверка» является одноклассником Kia Cerato и Hyundai Elantra.

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На российском рынке Omoda S5 будет доступна с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Базовым назначен четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 мощностью 113 л.с. (138 Нм), такой мотор положен только начальной версии Life. В комплектациях Tech и Ultra седан оснащается «турбочетверкой» 1.5, выдающей 147 л.с. и 210 Нм. Оба двигателя сочетаются с вариатором, оба же могут «питаться» АИ-92.

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«В базе» есть 16-дюймовые колеса, электропривод и обогрев наружных зеркал, задний парктроник, система стабилизации, виртуальная приборка и мультимедиа-система (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, «кожаная» обивка, подогрев передних сидений, функция дистанционного запуска мотора и прогрева салона. В версии Life седан имеет 17-дюймовые диски, датчик дождя, климат-контроль с функцией ионизации воздуха, подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и задних сидений. Ну а топовый седан Omoda S5 Ultra – это еще панорамный люк в крыше, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения, помощи при перестроении и при движении в пробках.

Дата старта продаж еще не объявлена, как и цены. Кроссовер Omoda C5 по прайсу сегодня стоит от 2 429 900 рублей (без учета акций).

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