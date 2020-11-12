Седан Chery Arrizo 5 Plus: два варианта оформления внешности, богаче родственников

Китайская марка готовится вывести на домашний рынок новую «четырехдверку». Впрочем, новая она условно – на самом деле, это рестайлинг модели GX, которая, в свою очередь, сделана из седана Arrizo 5. Запутались? Сейчас разберемся.

Серийный седан Chery Arrizo 5 дебютировал в 2015-м, три года спустя он обновился и получил к имени приставку EX. В том же 2018-м в Китае стартовали продажи «четырехдверки» Arrizo GX (экспортная версия зовется Arrizo 6), которая, хоть в Chery и позиционируют ее как отдельную модель, «выросла» все из той же «пятерки». А в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу представят седан Arrizo 5 Plus, и это тоже не совсем новая разработка: судя по одинаковым фарам и выштамповкам на капоте, за основу взяли уже GX.

Итак, Arrizo 5 Plus будет доступен с двумя вариантами оформления передка. У более «спокойной» версии – шестиугольная радиаторная решетка с горизонтальными полосками, светодиодные ходовые огни обрамляют хромированные уголки. Вторая модификация, видимо, отсылает к спорту, она имеет «комбинированную» решетку – с «сеткой» и толстыми полосками, а ДХО спрятаны в «жабрах».

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Сзади Плюсы между собой не отличаются. Если сравнивать с нынешними Arrizo 5/EX и Arrizo GX, то у Arrizo 5 Plus более угловатые фонари, объединенные черной глянцевой плашкой, на которой имеется надпись с названием марки вместо привычной эмблемы. Кроме того, номерной знак переехал с бампера на крышку багажника.



Размеры Chery пока не назвала, однако ранее основные характеристики Arrizo 5 Plus «слил» китайский минпром. Длина седана равна 4680 мм – это на 30 мм меньше, чем у Arrizo GX, и на 108 мм больше, чем у «просто» Arrizo 5. Ширина и колесная база едины для всех перечисленных седанов – 1825 и 2670 мм соответственно. А вот по высоте Плюс совпадает с GX – 1490 мм (Arrizo 5/EX на 8 мм ниже).

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Архитектура передней панели в целом такая же, как у остальных «четырехдверок». При этом Arrizo 5 Plus получил «усеченное» рулевое колесо (подобное есть у «оспортивленной» версии GX), полностью цифровую «приборку» диагональю 10,25 дюйма (другим машинам семейства такая не положена) и новую мультимедийную систему с тачскрином также 10,25 дюйма (у GX и Arrizo 5 – максимум 9 дюймов). Еще переделали центральный тоннель – новый джойстик трансмиссии теперь расположен ближе к водителю, а рядом появились подстаканники и площадка для телефона. Блок управления «климатом» стал проще – от крупной сенсорной панели отказались.



Также Arrizo 5 Plus обещаны адаптивный круиз-контроль, атмосферная подсветка салона, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, система очистки воздуха с фильтром стандарта N95.

Двигатель же, по предварительным данным, один, и он знаком по остальным седанам Arrizo – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 156 л.с. Предполагается, что Arrizo 5 Plus предложат с «механикой» или вариатором.



Нынешние Chery Arrizo GX и Arrizo 5/EX. Скорее всего, эти седаны останутся в строю 1 / 5 Нынешние Chery Arrizo GX и Arrizo 5/EX. Скорее всего, эти седаны останутся в строю 2 / 5 Нынешние Chery Arrizo GX и Arrizo 5/EX. Скорее всего, эти седаны останутся в строю 3 / 5 Нынешние Chery Arrizo GX и Arrizo 5/EX. Скорее всего, эти седаны останутся в строю 4 / 5 Нынешние Chery Arrizo GX и Arrizo 5/EX. Скорее всего, эти седаны останутся в строю 5 / 5

Цены еще не названы. Нынешний Chery Arrizo 5/EX стоит от 49 900 юаней, что эквивалентно примерно 574 000 рублей по актуальному курсу. Седан Chery Arrizo GX обойдется минимум в 75 900 юаней – это около 874 000 рублей.



После того, как Arrizo 5 Plus освоит домашний рынок, его, вероятно, отправят на экспорт. Но в России модель можно не ждать, у нас Chery продавать седаны в ближайшем будущем не планирует «в виду отсутствия экономической целесообразности», о чем Колёсам рассказали в местном офисе марки.