Седан Kaiyi E5 российской сборки: объявлена цена

У нас «четырехдверка» размером с Hyundai Elantra пока предложена в единственной богатой комплектации, двигатель и коробку выбрать тоже не получится.

Китайская марка Kaiyi – это один из новых партнеров Автотора на замену прекратившим сотрудничество BMW, Hyundai и Kia. Сам бренд из КНР можно считать преемником Cowin, который был создан компанией Chery в 2014 году для бюджетных машин. Марка Cowin ожиданий не оправдала, так что контрольный пакет акций продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). Но при этом Чери осталась владельцем крупного пакета акций, вдобавок она по-прежнему отвечает за технику. Так вот первым на конвейер калининградского завода встал седан, который в РФ получил имя Kaiyi E5 (на родине это Xuandu), то есть переделанный Chery Arrizo 7 (эту «четырехдверку» когда-то продавали в РФ – под родным брендом). О старте отверточного производства официально было объявлено в конце января текущего года. Теперь же названа цена и открыт прием заказов.

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Напомним, Автотор выступает не просто в качестве сборочной площадки (кстати, в дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл): компания получила эксклюзивное право на дистрибуцию продукции Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ. При этом для продаж и сервиса была учреждена отдельная фирма – ООО «Каи Рус». Согласно информации, размещенной на российском потребительском сайте Kaiyi, сейчас у марки семь салонов, все они находятся в Москве. Где и когда откроются новые центры – пока не сообщается. Но вернемся к новинке.



Седан Kaiyi E5 является одноклассником Kia Cerato и Hyundai Elantra. Заявлено, что длина нашей версии равна 4670 мм (в китайской спецификации – 4666 мм), ширина – 1825 мм, высота – 1483 мм, колесная база – 2700 мм. Модель по умолчанию имеет многорычажную заднюю подвеску. В РФ E5 предложен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм), которая знакома по моделям Чери. Двигатель может «питаться» АИ-92, коробка пока одна – вариатор. Привод, разумеется, только передний.



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На данный момент «четырехдверка» доступна в единственной богатой комплектации Luxury, в ее арсенале значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, приборка с 7-дюймовым цветным дисплеем, мультимедиа-система с планшетом диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних сидений, климатическая установка, люк с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона, фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, камеры кругового обзора, круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Цена Kaiyi E5 Luxury – от 1 959 000 рублей. Позже, вероятно, появятся комплектации попроще.

Следом за седаном на российский рынок выведут кроссоверы Kaiyi X3 (он же Showjet в КНР, сделан из Chery Tiggo 4) и X3 Pro (разновидность первого, но со своим дизайном), а также флагманский паркетник X7 Kunlun.



Между тем Kolesa.ru уже познакомился с седаном Kaiyi E5, первые впечатления – в нашем материале.