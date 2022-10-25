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  • Новый кроссовер Kaiyi Kunlun с начинкой Chery готовится к старту продаж

Новый кроссовер Kaiyi Kunlun с начинкой Chery готовится к старту продаж

25.10.2022 66 0 0

Трехрядный паркетник предложат с турбомоторами от бывшей материнской компании, будет и гибридная версия. Презентацию проведут в следующем месяце.

 

Марку Kaiyi можно считать преемницей бренда Cowin (название Kaiyi употреблялось и прежде, но в основном в Китае, теперь же оно стало единственным), который был создан компанией Chery в 2014 году для бюджетных машин. Сам Cowin ожиданий не оправдал, так что четыре года назад контрольный пакет акций продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина), при этом Чери все так же отвечает за технику. Kaiyi/Cowin переориентировали на молодежь, первыми моделями «новой эпохи» стали компактный кросс Showjet (позже он обзавелся несколькими модификациями) и седан Xuandu, то есть переделанные Chery Tiggo 5x (в РФ это Tiggo 4) и старый Chery Arrizo 7 соответственно. А минувшим летом Kaiyi показала еще пять перспективных автомобилей разной степени готовности. И вот теперь объявлено о запуске производства одной из моделей той, другой, «новой волны»: на рынок скоро выйдет кроссовер Kunlun.

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Паркетник назван первенцем «усовершенствованной модульной платформы i-FA от Kaiyi» (к слову, предсерийный образец был представлен под индексом i-FA01). И пусть Kaiyi считает «тележку» собственной разработкой, но она, видимо, является модернизированной версией одной из архитектур Chery. Длина товарного кросса Kunlun равна 4738 мм, ширина – 1968 мм, высота – 1708 мм, колесная база – 2820 мм. То есть по своим габаритам он сопоставим с китайским Chery Tiggo 8 Pro (не путать с нашим Pro-вариантом), однако при этом расстояние между осями у «восьмерки» меньше (2710 мм).

Внешность оригинальная, модели Chery паркетник Kaiyi Kunlun не напоминает. Особенности дизайна – массивная радиаторная решетка с пластинами в стиле Hyundai Tucson, образующие «икс» диодные ходовые огни, отдельная светящаяся же полоска над верхней кромкой решетки, наружные зеркала на отдельных ножках, выдвижные ручки дверей и выставленные напоказ крупные сдвоенные патрубки выпускной системы.

Интерьер предсерийного Kaiyi Kunlun
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Интерьер предсерийного Kaiyi Kunlun
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Официальных фото интерьера товарного кроссовера еще нет, но есть картинки с салоном предсерийного прототипа – скорее всего, оформление не изменится. Главная «фишка» — повернутый к водителю большой тачскрин мультимедийной системы. Новинке Kaiyi еще обещаны камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Модель будет доступна в пяти- или семиместном исполнении.

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Kaiyi Kunlun предложат с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор, обе от Chery: это моторы SQRF4J16C 1.6 (197 л.с.) и SQRF4J20 2.0 (254 л.с.). Также будет подзаряжаемая гибридная версия, с установкой на основе турбодвигателя 1.5 (установка тоже от Chery), причем для гибрида предусмотрен как передний, так и полный привод (с двумя электромоторами).

Полноценная премьера серийного Kaiyi Kunlun должна пройти в Китае в ноябре текущего года.

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