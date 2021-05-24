Клон Chery Tiggo 4 преобразился снаружи и внутри в версии Pro и обзавелся турбомотором

Бренд Cowin в портфеле компании Chery появился в 2014-м, он был создан для недорогих машин. Но марка не оправдала ожиданий, спрос на ее продукцию оказался низким. В результате, в 2018-м контрольный пакет акций был продан фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). При этом сотрудничество с бывшей материнской компанией продолжается: сама Chery еще выпускает для Cowin некоторые прежние модели. В 2020-м бюджетная марка представила свой первый продукт «новой эпохи» - кроссовер Showjet. Правда, и этот паркетник оригинальной моделью все же не является, он создан на базе Chery Tiggo 5x (в России кросс зовется Tiggo 4). А в конце второго квартала покупателям предложат Cowin Showjet Pro, который отличается от базового SUV дизайном и мотором. Внешность новой версии марка раскрыла еще в начале 2021-го, но салон прежде был засвечен только на эскизах. Теперь же опубликованы полноценные изображения интерьера, плюс свежие фирменные картинки, на которых Showjet Pro запечатлен в полный рост.

Cowin Showjet Pro 1 / 2 Cowin Showjet Pro 2 / 2

Про-версии достались иные бамперы и огромная радиаторная решетка с хромированными штрихами, на корме установили блестящие нашлепки, имитирующие патрубки выхлопной системы. Кроме того, судя по фото, для модели предусмотрены красные тормозные суппорты и ярко-зеленые декоративные вставки. Габариты не изменились: длина Cowin Showjet Pro равна 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2632 мм. Донорский кроссовер Chery чуть короче (4358 мм) и выше (1670 мм).



Салон перекроили гораздо серьезнее, тут новые передняя панель, ручки дверей и селектор коробки, тачскрин мультимедийной системы отделили от «приборки» и он теперь «парит». Планшет, как и прежде, диагональю 10,25 дюйма, приборы «нарисованы» на дисплее аналогичного размера (у «просто» Showjet виртуальная «приборка» тоже есть). А вот сенсорный блок управления «климатом», как у рестайлингового Chery Tiggo 5x, кроссовер Cowin так и не получил, вместо него – ряд физических клавиш.

Cowin Showjet Pro 1 / 4 Cowin Showjet Pro 2 / 4 Cowin Showjet Pro 3 / 4 Cowin Showjet Pro 4 / 4

Раньше считалось, что Cowin Showjet Pro предложат с полуторалитровым «атмосферником» SQRE4G15C (116 л.с.) от стандартного паркетника, но потом выяснилось, что Про-версия будет доступна с «турбочетверкой» SQRE4T15C аналогичного объема, которая выдает 156 л.с. (оба двигателя – Chery, у «просто» Showjet турбомотора нет). Мотор сочетается с вариатором, тогда как базовой модели еще положена пятиступенчатая «механика». Привод только передний.



Стандартный Cowin Showjet. У кросса два варианта радиаторной решетки 1 / 5 Стандартный Cowin Showjet. У кросса два варианта радиаторной решетки 2 / 5 Стандартный Cowin Showjet. У кросса два варианта радиаторной решетки 3 / 5 Стандартный Cowin Showjet. У кросса два варианта радиаторной решетки 4 / 5 Стандартный Cowin Showjet. У кросса два варианта радиаторной решетки 5 / 5

Цены Showjet Pro пока не объявлены. Стандартный кросс сегодня стоит от 58 900 до 84 900 юаней, что эквивалентно примерно 674 000 – 971 000 рублей по актуальному курсу. Паркетник с прежним дизайном в отставку, скорее всего, не отправят, то есть Pro-кросс дополнит гамму.



На российском рынке марка Cowin вряд ли появится, ну а наш Chery Tiggo 4 должен обновиться в этом году.