Клон Chery Tiggo 4 преобразился снаружи и внутри в версии Pro и обзавелся турбомотором

Бренд Cowin в портфеле компании Chery появился в 2014-м, он был создан для недорогих машин. Но марка не оправдала ожиданий, спрос на ее продукцию оказался низким. В результате, в 2018-м контрольный пакет акций был продан фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). При этом сотрудничество с бывшей материнской компанией продолжается: сама Chery еще выпускает для Cowin некоторые прежние модели. В 2020-м бюджетная марка представила свой первый продукт «новой эпохи» - кроссовер Showjet. Правда, и этот паркетник оригинальной моделью все же не является, он создан на базе Chery Tiggo 5x (в России кросс зовется Tiggo 4). А в конце второго квартала покупателям предложат Cowin Showjet Pro, который отличается от базового SUV дизайном и мотором. Внешность новой версии марка раскрыла еще в начале 2021-го, но салон прежде был засвечен только на эскизах. Теперь же опубликованы полноценные изображения интерьера, плюс свежие фирменные картинки, на которых Showjet Pro запечатлен в полный рост.
Про-версии достались иные бамперы и огромная радиаторная решетка с хромированными штрихами, на корме установили блестящие нашлепки, имитирующие патрубки выхлопной системы. Кроме того, судя по фото, для модели предусмотрены красные тормозные суппорты и ярко-зеленые декоративные вставки. Габариты не изменились: длина Cowin Showjet Pro равна 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2632 мм. Донорский кроссовер Chery чуть короче (4358 мм) и выше (1670 мм).
Салон перекроили гораздо серьезнее, тут новые передняя панель, ручки дверей и селектор коробки, тачскрин мультимедийной системы отделили от «приборки» и он теперь «парит». Планшет, как и прежде, диагональю 10,25 дюйма, приборы «нарисованы» на дисплее аналогичного размера (у «просто» Showjet виртуальная «приборка» тоже есть). А вот сенсорный блок управления «климатом», как у рестайлингового Chery Tiggo 5x, кроссовер Cowin так и не получил, вместо него – ряд физических клавиш.
Раньше считалось, что Cowin Showjet Pro предложат с полуторалитровым «атмосферником» SQRE4G15C (116 л.с.) от стандартного паркетника, но потом выяснилось, что Про-версия будет доступна с «турбочетверкой» SQRE4T15C аналогичного объема, которая выдает 156 л.с. (оба двигателя – Chery, у «просто» Showjet турбомотора нет). Мотор сочетается с вариатором, тогда как базовой модели еще положена пятиступенчатая «механика». Привод только передний.
Цены Showjet Pro пока не объявлены. Стандартный кросс сегодня стоит от 58 900 до 84 900 юаней, что эквивалентно примерно 674 000 – 971 000 рублей по актуальному курсу. Паркетник с прежним дизайном в отставку, скорее всего, не отправят, то есть Pro-кросс дополнит гамму.
На российском рынке марка Cowin вряд ли появится, ну а наш Chery Tiggo 4 должен обновиться в этом году.
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