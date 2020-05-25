Переделанный Chery Tiggo 4: турбомотор кроссоверу не достался, зато два варианта внешности

Марка Cowin выводит на домашний рынок новый компактный паркетник. Модель не разработана с нуля – донором для нее стал кросс бывшей материнской компании Chery, который знаком и россиянам.

Бренд Cowin был создан Chery в 2014-м для выпуска недорогих машин, ориентированных в основном на молодую аудиторию. Надежд марка не оправдала, лучшим годом для нее оказался 2016-й, когда в Китае реализовали 43 000 автомобилей вместо запланированных 63 000 единиц. В результате, в 2018-м контрольный пакет акций Cowin продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (китайский производитель вина). При этом сотрудничество с бывшей материнской компанией продолжается. Так, сама Chery еще выпускает для Cowin прежние модели (например, паркетники X3 и X5 – то есть перелицованные Chery Tiggo и Tiggo 5). А первым продуктом «новой эпохи» стал кроссовер Showjet, созданный на базе Chery Tiggo 5x (на других рынках, включая РФ, модель известна как Tiggo 4): этот SUV собирают на новом заводе в городе Ибинь, построенном нынешними владельцами Cowin. Дизайн нового кросса раскрыли еще в декабре 2019-го, теперь же в Китае стартовал прием предварительных заявок.

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Итак, над внешностью Tiggo 5x/Tiggo 4 серьезно поработали: у Cowin Showjet новые капот и бамперы, за счет иных задних стоек появилась «парящая» крыша, головную оптику сделали двухэтажной, а задние фонари соединены между собой светящейся полоской. Радиаторную решетку тоже заменили, причем клиентам предлагаются два варианта дизайна – с горизонтальными широкими линиями или с «точечным» рисунком. Длина Showjet равна 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2632 мм. Для сравнения, габариты базового Chery Tiggo 5x, предназначенного для Китая: 4358/1830/1670 мм, расстояние между осями – 2630 мм.



Салон у Cowin Showjet тоже свой, тут другие передняя панель, виртуальная «приборка», мультимедийная система, блок управления «климатом» и селектор трансмиссии. Вдобавок внутри установили двухспицевое рулевое колесо. Для кроссовера также предусмотрены панорамная крыша со сдвижной секцией, беспроводная зарядка для смартфонов, камеры кругового обзора.

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Кроссовер Cowin доступен с «атмосферником» 1.5 (заводской индекс SQRE4G15C) мощностью 116 л.с. (143 Нм), который комплектуется пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Такими двигателем и коробками оснащается и донорский Tiggo 5x. Паркетник Chery на родине еще можно купить с «турбочетверкой» SQRE4T15C 1.5 (156 л.с., 230 Нм) и роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, но Showjet эта пара не досталась. Привод же у обоих «китайцев» только передний.



За кроссовер Cowin просят почти столько же, сколько за модель Chery: Showjet стоит 58 900 – 89 900 юаней (около 593 000 – 905 000 рублей по текущему курсу), а Tiggo 5x с «атмосферником» сегодня обойдется в 59 900 – 85 900 юаней (603 000 – 864 000 рублей). Цена кросса Chery с турбодвигателем и DCT – те же 89 900 юаней. При этом первым покупателям Cowin Showjet дадут скидку.

Актуальный Chery Tiggo 5x для Китая. В других странах, в том числе и в России, модель известна как Tiggo 4 1 / 3 Актуальный Chery Tiggo 5x для Китая. В других странах, в том числе и в России, модель известна как Tiggo 4 2 / 3 Актуальный Chery Tiggo 5x для Китая. В других странах, в том числе и в России, модель известна как Tiggo 4 3 / 3

За пределами китайского рынка модели Cowin продавать не планируют.



Между тем исходный Chery Tiggo 5x/Tiggo 4 на родине пережил второй рестайлинг, правда, пока такой кросс официально не представлен.