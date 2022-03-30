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Самый крутой Chery Tiggo 8 показался на новых фотографиях

30.03.2022 408 0 3

Речь о паркетнике с приставкой Pro, который предназначен для Китая. На родине марки такую модель предложат как только с ДВС, так и в виде гибрида.

 

Неделю назад Chery распространила несколько официальных изображений кроссовера Tiggo 8 Pro, адресованного «поднебесному» рынку. И вот новая порция фирменных картинок. Вдобавок доступ к новой «восьмерке» получили местные СМИ: в частности, «живые» фотографии модели опубликовало издание Autohome. Напомним, китайский паркетник с приставкой заметно отличается от Pro-версии, которая представлена в России (наш одноименный кросс, по сути, представляет собой чуть переделанный Tiggo 8 Plus для КНР). Ну и добавим, что, не считая грядущей премьеры, всего на родине марки у «восьмерки» сегодня аж шесть модификаций (в том числе, и гибрид).

Chery Tiggo 8 Pro для Китая (серебристая машина — гибрид)
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Chery Tiggo 8 Pro для Китая (серебристая машина — гибрид)
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Chery Tiggo 8 Pro для Китая (серебристая машина — гибрид)
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Chery Tiggo 8 Pro для Китая (серебристая машина — гибрид)
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В Китае Tiggo 8 Pro должен оказаться самым дорогим в семействе. А еще у него самый агрессивный облик: кроссовер получил гигантскую радиаторную решетку, обрамленную диодными L-образными ходовыми огнями, массивный передний бампер и крупные круглые сдвоенные патрубки выпускной системы. Также заменили фары, а задние фонари сделали в виде единой плашки (последнее решение встречается и на других модификациях, но у фонарей Pro-версии иной рисунок). Длина – 4745 мм (у прочих «восьмерок» — 4700 или 4722 мм), хотя колесная база такая же, как у остальных (2710 мм).

Chery Tiggo 8 Pro для Китая

Внутри установили табло, то есть объединенные цифровую «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Центральной консоли, по сути, нет: под дефлекторами обдува расположена узкая панель с сенсорными кнопками – как у паркетника Chery Omoda 5. Также Tiggo 8 Pro получил проекционный дисплей, атмосферную подсветку и аудиосистему Sony с 10-ю динамиками. Модель предложат с трехрядным салоном.

Chery Tiggo 8 Pro для Китая
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Chery Tiggo 8 Pro для Китая
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Chery Tiggo 8 Pro для Китая
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Chery Tiggo 8 Pro для Китая
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Chery Tiggo 8 Pro для Китая
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На домашнем рынке Chery Tiggo 8 Pro будет доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. Старший мотор – новой серии, с ним кроссовер может быть как с передним, так и с полным приводом. Кроме того, паркетник предложат в виде гибрида, но подробностей о начинке еще нет. Например, у гибридного Tiggo 8 Plus установка на основе бензинового турбомотора 1.5 TCI, совокупная отдача – 326 л.с.

Chery Tiggo 8 Pro для Китая

Полноценную премьеру Tiggo 8 Pro справит в Китае в конце апреля текущего года. Россию марка Chery покидать не намерена, но пока неизвестно, доберется ли до нашего рынка такой SUV (если он все же и появится, то, очевидно, с другой «фамилией»). Между тем в РФ у Pro-кроссовера тоже будет новая версия – с полным приводом. Это исполнение, как ожидается, получит еще одну приставку – Max.

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