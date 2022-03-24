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Совсем другой Chery Tiggo 8 Pro: официальные изображения

24.03.2022 493 0 0

В новом исполнении паркетник отличился более агрессивным обликом, салон тоже переделали. По предварительным данным, на родине модель предложат с двумя турбомоторами на выбор, также ей прочат гибридную версию.

 

Этот Tiggo 8 мы уже видели на фото китайского минпрома и снимках вездесущих шпионов. И вот сама Chery анонсировала новинку. Напомним, в Китае такой кроссовер получил приставку Pro, но он серьезно отличается от Pro-версии, которая представлена в России: наш одноименный паркетник, по сути, представляет собой чуть переделанный Tiggo 8 Plus для «поднебесного» рынка. Ну и добавим, что, не считая грядущей премьеры, всего на родине марки у «восьмерки» сегодня аж шесть модификаций (в том числе, и подзаряжаемый гибрид).

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У китайского Chery Tiggo 8 Pro самый агрессивный дизайн среди всех версий: кроссовер получил огромную радиаторную решетку, обрамленную светодиодными L-образными ходовыми огнями, массивный передний бампер и крупные круглые сдвоенные патрубки выпускной системы. Кроме того, заменили фары (над ними вроде бы динамичные поворотники), а задние фонари сделали в виде единой плашки. Последнее решение встречается и на других модификациях, но у фонарей Pro-варианта иной рисунок. А еще такой кросс – самый крупный в семействе, его длина равна 4745 мм (у других «восьмерок» — 4700 или 4722 мм), хотя колесная база такая же, как у остальных (2710 мм).

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В салоне – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, все это добро без козырька. Центральной консоли, по сути, нет: под дефлекторами обдува разместили узкую панель с сенсорными кнопками – как у новейшего паркетника Chery Omoda 5.

В документах сертификационного органа для Tiggo 8 Pro было заявлено два двигателя – бензиновые «турбочетверки» 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. Старший мотор – новой серии, с ним кроссовер может быть как с передним, так и с полным приводом. Местные СМИ также прочат паркетнику гибридную версию.

Белый кроссовер – базовый Chery Tiggo 8 для Китая, второй – Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, но салон у кросса для РФ другой)
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Белый кроссовер – базовый Chery Tiggo 8 для Китая, второй – Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, но салон у кросса для РФ другой)
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Белый кроссовер – базовый Chery Tiggo 8 для Китая, второй – Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, но салон у кросса для РФ другой)
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Белый кроссовер – базовый Chery Tiggo 8 для Китая, второй – Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, но салон у кросса для РФ другой)
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По предварительным данным, на домашний рынок Tiggo 8 Pro выйдет в мае, но публичный показ могут провести уже в апреле – в рамках Пекинского автосалона. О планах поставлять такой SUV в другие страны компания пока не сообщала.

Между тем в России у Pro-кроссовера тоже будет новая версия – с полным приводом. Такое исполнение, как ожидается, получит еще одну приставку – Max.

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