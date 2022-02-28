Другой Chery Tiggo 8 Pro застукали «на воле», премьера скоро

О том, что на родине Chery семейство Tiggo 8 пополнится еще одной версией, стало известно в декабре, благодаря «сливу» минпрома КНР. Теперь же новинку поймали «живьем»: эти кадры появились в китайских соцсетях, после чего их растиражировали местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome. Напомним, в Поднебесной такой кросс получил приставку Pro, но это совсем другой Tiggo 8 Pro, не тот, что доступен в России: наш одноименный паркетник, по сути, представляет собой чуть переделанный Tiggo 8 Plus для Китая. Ну и добавим, что, не считая грядущей премьеры, всего на домашнем рынке у «восьмерки» сегодня аж шесть модификаций (в том числе, и подзаряжаемый гибрид).
По сравнению с остальными версиями у китайского Tiggo 8 Pro самый агрессивный облик: кроссу достались огромная радиаторная решетка, обрамленная диодными L-образными ходовыми огнями, массивный передний бампер и крупные круглые сдвоенные патрубки выпускной системы. Еще заменили фары, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Последнее решение встречается и на других «восьмерках», но у фонарей Pro-версии – иной рисунок.
Кстати, согласно документам сертификационного органа, Pro-кроссовер – самый крупный в линейке, его длина составляет 4745 мм (у других «восьмерок» — 4700 или 4722 мм), хотя колесная база такая же, как у остальных (2710 мм).
В салоне – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. «Фишка» именно Tiggo 8 Pro – сенсорная панель под центральными дефлекторами обдува, на которую, видимо, вынесли настройки «климата». У других «восьмерок» — отдельный экран для управления климат-контролем.
Ожидается, что в Китае Chery Tiggo 8 Pro будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это «турбочетверки» 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. Самый мощный мотор – новой серии, с ним кроссовер может быть как с передним, так и с полным приводом.
Китайские профильные медиа пишут, что в Китае продажи Tiggo 8 Pro стартуют в апреле текущего года.
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