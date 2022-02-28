Новинки ×

Другой Chery Tiggo 8 Pro застукали «на воле», премьера скоро

28.02.2022 202 0 2

От прочих «восьмерок» новое исполнение отличается более агрессивным обликом, «фишки» есть и в салоне. По предварительным данным, такой паркетник предложат с двумя моторами на выбор.

 

О том, что на родине Chery семейство Tiggo 8 пополнится еще одной версией, стало известно в декабре, благодаря «сливу» минпрома КНР. Теперь же новинку поймали «живьем»: эти кадры появились в китайских соцсетях, после чего их растиражировали местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome. Напомним, в Поднебесной такой кросс получил приставку Pro, но это совсем другой Tiggo 8 Pro, не тот, что доступен в России: наш одноименный паркетник, по сути, представляет собой чуть переделанный Tiggo 8 Plus для Китая. Ну и добавим, что, не считая грядущей премьеры, всего на домашнем рынке у «восьмерки» сегодня аж шесть модификаций (в том числе, и подзаряжаемый гибрид).

Chery Tiggo 8 Pro для Китая
1 / 3
Chery Tiggo 8 Pro для Китая
2 / 3
Chery Tiggo 8 Pro для Китая
3 / 3

По сравнению с остальными версиями у китайского Tiggo 8 Pro самый агрессивный облик: кроссу достались огромная радиаторная решетка, обрамленная диодными L-образными ходовыми огнями, массивный передний бампер и крупные круглые сдвоенные патрубки выпускной системы. Еще заменили фары, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Последнее решение встречается и на других «восьмерках», но у фонарей Pro-версии – иной рисунок.

Chery Tiggo 8 Pro для Китая

Кстати, согласно документам сертификационного органа, Pro-кроссовер – самый крупный в линейке, его длина составляет 4745 мм (у других «восьмерок» — 4700 или 4722 мм), хотя колесная база такая же, как у остальных (2710 мм).

В салоне – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. «Фишка» именно Tiggo 8 Pro – сенсорная панель под центральными дефлекторами обдува, на которую, видимо, вынесли настройки «климата». У других «восьмерок» — отдельный экран для управления климат-контролем.

Белый кроссовер — базовый Chery Tiggo 8 для Китая, серый — Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, а вот салон у кросса для РФ другой)
1 / 4
Белый кроссовер — базовый Chery Tiggo 8 для Китая, серый — Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, а вот салон у кросса для РФ другой)
2 / 4
Белый кроссовер — базовый Chery Tiggo 8 для Китая, серый — Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, а вот салон у кросса для РФ другой)
3 / 4
Белый кроссовер — базовый Chery Tiggo 8 для Китая, серый — Tiggo 8 Plus (наша Pro-версия в целом выглядит так же, как китайский Плюс, а вот салон у кросса для РФ другой)
4 / 4

Ожидается, что в Китае Chery Tiggo 8 Pro будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это «турбочетверки» 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. Самый мощный мотор – новой серии, с ним кроссовер может быть как с передним, так и с полным приводом.

Китайские профильные медиа пишут, что в Китае продажи Tiggo 8 Pro стартуют в апреле текущего года.

кроссовер Китай авторынок новинки Chery Chery Tiggo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты Кофеварка, собачий трап и палатка: угадываем автомобиль по его самой необычной опции Кондиционер, аудиосистема или электроприводы стёкол – опции, давно ставшие обыденностью. Массаж и вентиляция сидений, проекционный дисплей и панорамная крыша до сих пор являются предметами р... 924 0 12 26.02.2022
Статьи / Практика Прошла любовь: чем хороши гидрокомпенсаторы и почему многие от них отказываются Было время, когда наличие гидрокомпенсаторов в моторе считалось признаком лакшери: у наших Лад, Жигулей и Москвичей их не было никогда, и самостоятельная регулировка клапанов (точнее, их теп... 14602 2 9 25.02.2022
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 3008 l с пробегом: очень хороший кузов, внутри которого живут глюки электрики Peugeot в России любят далеко не все. Рассуждают штампами: масло не течёт только из магнитолы, дизайн – на любителя, ремонт – это хроническое состояние, а не процесс. На самом деле, конечно,... 1885 21 1 23.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 19491 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16577 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15303 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings