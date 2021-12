Семейство Chery Tiggo 8 пополнит Pro-версия с совсем другим дизайном

Трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 стартовал в Китае в 2018 году, и сегодня он там представлен аж в пяти разных модификациях. Считаем: это, собственно, «первоначальная» модель, следом идут вариант со светодиодными «кубиками» в переднем бампере и роскошная версия с приставкой Plus, а также мощные Tiggo 8 Kunpeng и Tiggo 8 Plus Kunpeng. И вот Chery решила расширить семейство – на подходе новое исполнение Pro (не путать с российским Tiggo 8 Pro, который, по сути, представляет собой чуть переделанный Plus для КНР). Снимки еще одной «восьмерки» появились в базе местного минпрома.

Chery Tiggo 8 Pro для Китая 1 / 4 Chery Tiggo 8 Pro для Китая 2 / 4 Chery Tiggo 8 Pro для Китая 3 / 4 Chery Tiggo 8 Pro для Китая 4 / 4

От прочих кроссов семейства Pro-версия отличается, прежде всего, оформлением передка: такому SUV достались новые фары, огромная радиаторная решетка и более агрессивный бампер. Задние фонари сделали в виде единой плашки, но аналогичное решение встречается и на других «восьмерках». Еще у Tiggo 8 Pro два варианта дизайна разнесенных по сторонам бампера патрубков выпускной системы – они могут быть прямоугольными или круглыми, сдвоенными. Для модели также предусмотрен декор красного цвета.



Chery Tiggo 8 Pro для Китая

Pro-кроссовер – самый крупный в линейке, его длина составляет 4745 мм (у других «восьмерок» — 4700 или 4722 мм), но колесная база такая же, как у остальных (2710 мм).



Фото интерьера пока нет. Скорее всего, у Tiggo 8 Pro «табло», то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Как и прочие SUV, эту версию предложат с трехрядным салоном.

Первоначальный Chery Tiggo 8. Почти такой же кроссовер продают и в России (у нашей версии другой салон) 1 / 4 Первоначальный Chery Tiggo 8. Почти такой же кроссовер продают и в России (у нашей версии другой салон) 2 / 4 Первоначальный Chery Tiggo 8. Почти такой же кроссовер продают и в России (у нашей версии другой салон) 3 / 4 Первоначальный Chery Tiggo 8. Почти такой же кроссовер продают и в России (у нашей версии другой салон) 4 / 4

Для Chery Tiggo 8 Pro заявлено два двигателя: бензиновые «турбочетверки» 1.6 TGDI и 2.0 TGDI мощностью 197 и 254 л.с. соответственно. Самый мощный мотор – новой серии, с ним кроссовер может быть как с передним, так и с полным приводом.



На домашний рынок еще одна «восьмерка», вероятно, выйдет в следующем году. Не исключено, что Pro-версия окажется самой дорогой в семействе. Пока же титул флагмана носит Tiggo 8 Plus Kunpeng с тем же 254-сильным турбомотором, цена этого паркетника начинается с отметки в 141 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 649 000 рублей по актуальному курсу.

Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng для Китая 1 / 2 Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng для Китая 2 / 2

Между тем Chery готовит новинки и для России: в 2022-м у нас будет минимум четыре премьеры (одна из них – от суббренда Exeed). Однако преобразившийся Tiggo 8 в списке пока не значится.