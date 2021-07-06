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  • Кроссовер Chery Tiggo 8 преобразился в новой версии и обрёл мощный турбомотор

Кроссовер Chery Tiggo 8 преобразился в новой версии и обрёл мощный турбомотор

06.07.2021 315 0 1

Китайскому SUV вновь подправили дизайн экстерьера, а салон оформили в стиле нашего «роскошного» Pro-варианта. Кроме того, в новом исполнении кросс оснащается двухлитровой 254-сильной «турбочетверкой».

 

У себя на родине трехрядный паркетник Chery Tiggo 8 сегодня представлен аж в трех разных модификациях: это, собственно, «первоначальная» модель, которая стартовала в 2018-м, в 2019-м к ней присоединился кросс со светодиодными «кубиками» в переднем бампере и «парящим» планшетом в салоне, а с прошлого года китайцам еще доступен топовый вариант с приставкой Plus в названии, собственным дизайном экстерьера и единым «табло» внутри. К слову, у нас представлены «восьмерка» с обликом образца 2018 года и «роскошный» SUV с приставкой Pro вместо Plus, причем у российских машин есть свои особенности в оформлении интерьера. Тем временем в Китае к премьере готовится еще одна разновидность Tiggo 8: местные СМИ новый вариант прозвали Kunpeng Edition.

Новая версия Chery Tiggo 8 для Китая
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Новая версия Chery Tiggo 8 для Китая
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Итак, у свежего исполнения передний бампер от Plus/Pro, при этом у него тоже имеются ДХО в виде «кубиков», а над ними появились небольшие противотуманки. Еще такой паркетник обрел динамичные поворотники (они под основными блоками фар). У радиаторной решетки свой узор, задний бампер тоже оригинальный – с выставленными напоказ сдвоенными круглыми патрубками выпускной системы. На багажной двери вместо привычной эмблемы красуется надпись с названием марки, как у Tiggo 8 Plus, но задние фонари объединены между собой светящейся полоской (это уже как у кроссов образца 2018-2019 гг.).

Новая версия Chery Tiggo 8 для Китая
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Новая версия Chery Tiggo 8 для Китая
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Салон Tiggo 8 Kunpeng Edition, что любопытно, сделали в стиле нашей Pro-версии, то есть это сплав китайских Плюса и паркетника образца 2019 года: тачскрин мультимедийной системы с «приборкой» не сросся, при этом он вроде бы стал больше, с сенсорного блока управления «климатом» убрали шайбы, селектор коробки установили по центру тоннеля, на тоннеле же расположена  кнопка запуска мотора. Также, по данным китайских СМИ, новому варианту достались система распознавания лиц и адаптивный круиз-контроль.

Новая версия Chery Tiggo 8 для Китая
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Новая версия Chery Tiggo 8 для Китая
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Новая версия Chery Tiggo 8 для Китая
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Главная техническая обновка – бензиновая «турбочетверка» 2.0 TGDI семейства Kunpeng, которое дебютировало в апреле на Шанхайском автосалоне (эта серия очевидно, и дала название особой «восьмерке», если китайские медиа, конечно, не ошиблись с именем). Двигатель выдает 254 л.с. и 390 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод же, скорее всего, только передний. По предварительной информации, кроссовер с таким мотором наберет первую «сотню» за 7,5 секунды.

Три остальные версии Chery Tiggo 8 для Китая: белый кросс — образца 2018 года, синий — 2019 года, фиолетовый — Tiggo 8 Plus
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Три остальные версии Chery Tiggo 8 для Китая: белый кросс — образца 2018 года, синий — 2019 года, фиолетовый — Tiggo 8 Plus
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Три остальные версии Chery Tiggo 8 для Китая: белый кросс — образца 2018 года, синий — 2019 года, фиолетовый — Tiggo 8 Plus
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Три остальные версии Chery Tiggo 8 для Китая: белый кросс — образца 2018 года, синий — 2019 года, фиолетовый — Tiggo 8 Plus
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Три остальные версии Chery Tiggo 8 для Китая: белый кросс — образца 2018 года, синий — 2019 года, фиолетовый — Tiggo 8 Plus
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Три остальные версии Chery Tiggo 8 для Китая: белый кросс — образца 2018 года, синий — 2019 года, фиолетовый — Tiggo 8 Plus
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Остальные версии Tiggo 8 в Китае доступны с турбомотором 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм; у Плюса с этим движком еще идет гибридный довесок), для кросса образца 2019 года и Tiggo 8 Plus там также предусмотрена «турбочетверка» 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм), эти моторы – серии Acteco.

Полноценная презентация новой версии должна пройти 17 июля. О планах поставлять Tiggo 8 с 254-сильным турбодвигателем на другие рынки информации пока нет.

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