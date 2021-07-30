Сделанный из экс-флагмана Chery бюджетный седан Cowin показался на новых фото

Полноценную презентацию новой китайской «четырехдверки» размером с Элантру проведут в ближайшее время. По предварительным данным, модель будет доступна с безальтернативным турбомотором от Чери.

Внешний облик седана Xuandu (нечто вроде «сюань ду») марка Cowin раскрыла пару дней назад, а теперь опубликованы официальные изображения интерьера, плюс появились новые подробности. Напомним, этот бренд был создан компанией Chery в 2014-м для выпуска недорогих машин. Но Cowin не оправдал ожиданий, спрос на его продукцию оказался низким, и три года назад контрольный пакет акций продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). При этом 49% акций Cowin Auto (или Kaiyi) все еще принадлежат Chery, которая продолжает поддерживать «дочку». Вот и Xuandu оказался сделан из модели бывшей материнской компании.

Cowin Xuandu

Ранее мы сравнили новинку Cowin с актуальной «четырехдверкой» Chery Arrizo 5 Plus, однако, как верно подметил в комментариях наш читатель, основой для Xuandu послужила другая машина – отправленный в отставку несколько лет назад седан Arrizo 7, который в свое время был флагманом среди легковушек Чери (к слову, эту модель когда-то продавали и в России). «Семерку» в свежем Cowin выдают пропорции, линия остекления, задние стойки и лючок бензобака.

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При этом модель Chery серьезно переделали, дизайн экстерьера у Xuandu свой, особенности — хромированные «штрихи» на радиаторной решетке, светодиодные L-образные ходовые огни и внушительные задние фонари. Также есть «спортивные» акценты, призванные подчеркнуть то, что новинка адресована, прежде всего, молодежи: это красные тормозные суппорты и две блестящие накладки на корме (правда, пока неизвестно, действительно ли у седана два патрубка выпускной системы, или же один из них, а то и оба — просто имитация).



По своим габаритам Cowin Xuandu близок к нынешней Hyundai Elantra, длина «китайца» равна 4666 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1483 мм, колесная база – 2700 мм. Седан Chery Arrizo 7 на 14 мм короче, остальные размеры совпадают.



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Салон перекроили полностью, внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и блок управления кондиционером (климат-контроль модели не достался), плюс обособленный планшет мультимедийной системы, усеченное рулевое колесо, передние кресла с интегрированными подголовниками и вставки «под карбон». Любопытно, что виртуальной «приборки» у «молодежного» Xuandu нет, как и панорамной крыши (вместо нее – обычный люк). Зато есть кнопка запуска мотора.



Двигатель пока заявлен один – бензиновая полуторалитровая «турбочетверка» SQRE4T15C от Chery, выдающая 156 л.с. Таким же мотором оснащается и кроссовер Cowin Showjet Pro (разновидность первой модели марки «новой волны»; SUV сделан из Chery Tiggo 5x/Tiggo 4), паркетник предложен только с вариатором, но седану еще могли отрядить «механику».

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На китайский рынок Cowin Xuandu выйдет до конца третьего квартала. Цены должны оказаться довольно привлекательными: к примеру, за базовый кроссовер Showjet сегодня просят всего 58 900 юаней, что эквивалентно около 667 000 рублей по текущему курсу.

