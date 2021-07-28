Новинки ×
  • Суббренд Chery раскрыл седан «новой эпохи», который бросит вызов Geely Emgrand

Суббренд Chery раскрыл седан «новой эпохи», который бросит вызов Geely Emgrand

28.07.2021 317 0 0

На домашний рынок новая «четырехдверка» выйдет до конца текущего года. Двигатель пока заявлен один, и он модели достался от бывшей материнской компании.

 

Бренд Cowin в портфеле фирмы Chery появился в 2014-м, его создали для выпуска недорогих машин. Но марка не оправдала ожиданий, спрос на ее продукцию оказался низким. В результате, три года назад контрольный пакет акций был продан компании правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). При этом 49% акций Cowin Auto (или Kaiyi) все еще принадлежат Chery, которая продолжает поддерживать «дочку».  В прошлом году бюджетная марка представила первую модель «новой эпохи» — кроссовер Showjet, созданный на базе Chery Tiggo 5x (в России паркетник зовется Tiggo 4). А теперь к дебюту готова вторая машина – седан Xuandu (нечто вроде «сюань ду»). Да, в гамме еще есть кросс с приставкой Pro, но его в расчет не берем, ведь это разновидность Showjet. Ну а из «старой гвардии» Cowin в строю остался лишь кроссовер X3 (перелицованный Chery Tiggo), плюс с 2020-го под этим брендом продают электроседан E5, то есть Chery Arrizo e с другой эмблемой.

Cowin Xuandu
1 / 5
Cowin Xuandu
2 / 5
Cowin Xuandu
3 / 5
Cowin Xuandu
4 / 5
Cowin Xuandu
5 / 5

Сама марка пока распространила лишь три картинки, однако основные характеристики уже раскрыты, вдобавок есть «живые» фото – ранее модель «слил» минпром КНР. Скорее всего, за основу для Cowin Xuandu взяли седан Chery. Напомним, в линейку бывшей материнской компании сегодня входят Arrizo GX, Arrizo 5 и рестайлинговая версия последнего – Arrizo 5 Plus.

Точной копией Чери седан Cowin Xuandu не является, дизайн у новинки свой. Особенности экстерьера – заниженный капот, хромированные «штрихи» на радиаторной решетке, вытянутые фары, светодиодные L-образные ходовые огни и внушительные задние фонари (причем они раздельные). Согласно документам китайского сертификационного органа, длина «четырехдверки» Cowin равна 4666 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1483 мм, колесная база – 2700 мм. Из седанов Chery по длине к Xuandu ближе остальных Arrizo 5 Plus (4680 мм), расстояние между осями едино для всех моделей серии Arrizo, и оно меньше, чем у Cowin (2670 мм).

Салон Cowin Xuandu. Фото: Autohome

Салон засвечен на шпионском фото, внутри – рулевое колесо от Chery и мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином, как у кроссовера Showjet Pro (у седанов Чери экран встроен в панель).

Cowin Xuandu пока сертифицирован только с одним двигателем – это бензиновая «турбочетверка» SQRE4T15C 1.5 производства Chery, которая выдает 156 л.с. Коробки китайский минпром традиционно не указывает. Например, паркетник Showjet Pro с таким же двигателем доступен только с вариатором, а седану Chery Arrizo 5 Plus с аналогичным турбомотором еще положена «механика».

Седан Cowin Xuandu на фото минпрома КНР. Модель сертифицировали как с новым, так и с прежним логотипом марки. Однако сама компания пока не торопится менять эмблему – у машины на фирменных картинках она старая
1 / 3
Седан Cowin Xuandu на фото минпрома КНР. Модель сертифицировали как с новым, так и с прежним логотипом марки. Однако сама компания пока не торопится менять эмблему – у машины на фирменных картинках она старая
2 / 3
Седан Cowin Xuandu на фото минпрома КНР. Модель сертифицировали как с новым, так и с прежним логотипом марки. Однако сама компания пока не торопится менять эмблему – у машины на фирменных картинках она старая
3 / 3

До местных дилеров «четырехдверка» Cowin должна добраться в третьем квартале текущего года. Одним из главных конкурентов Xuandu «поднебесные» СМИ считают Geely Emgrand нового поколения – он стартует уже в эту пятницу.

седан Китай авторынок новинки Chery Chery Chery Arrizo 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Почему ксенон гаснет через несколько месяцев и как отличить оригинальную лампу от подделки Ксеноновые лампы – одни из самых надежных, беспроблемных и долговечных источников света. Тем не менее в последнее время у них складывается странная репутация: лампы производителей из первой... 1498 1 4 26.07.2021
Статьи / История ГАЗ-3301, ЗИЛ-4334, МАЗ-6317 и другие: малоизвестные военные грузовики позднего СССР В этой статье продолжаем рассказ о самых разнообразных необычных, редких и малоизвестных грузовиках передовых конструкций для Советских вооруженных сил. Они создавались в период от благодат... 10697 3 10 25.07.2021
Статьи / История Провал, успех и снова провал: как в СССР появилось ралли и чем всё закончилось Вспоминая не так давно историю создания рекордно-гоночного автомобиля «Звезда», мы затронули лишь один из видов автомобильного спорта СССР, взявшего своё начало еще в довоенный период. Одна... 1910 2 5 24.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 54645 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52418 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 50712 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings