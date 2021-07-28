Суббренд Chery раскрыл седан «новой эпохи», который бросит вызов Geely Emgrand

На домашний рынок новая «четырехдверка» выйдет до конца текущего года. Двигатель пока заявлен один, и он модели достался от бывшей материнской компании.

Бренд Cowin в портфеле фирмы Chery появился в 2014-м, его создали для выпуска недорогих машин. Но марка не оправдала ожиданий, спрос на ее продукцию оказался низким. В результате, три года назад контрольный пакет акций был продан компании правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). При этом 49% акций Cowin Auto (или Kaiyi) все еще принадлежат Chery, которая продолжает поддерживать «дочку». В прошлом году бюджетная марка представила первую модель «новой эпохи» — кроссовер Showjet, созданный на базе Chery Tiggo 5x (в России паркетник зовется Tiggo 4). А теперь к дебюту готова вторая машина – седан Xuandu (нечто вроде «сюань ду»). Да, в гамме еще есть кросс с приставкой Pro, но его в расчет не берем, ведь это разновидность Showjet. Ну а из «старой гвардии» Cowin в строю остался лишь кроссовер X3 (перелицованный Chery Tiggo), плюс с 2020-го под этим брендом продают электроседан E5, то есть Chery Arrizo e с другой эмблемой.

Cowin Xuandu 1 / 5 Cowin Xuandu 2 / 5 Cowin Xuandu 3 / 5 Cowin Xuandu 4 / 5 Cowin Xuandu 5 / 5

Сама марка пока распространила лишь три картинки, однако основные характеристики уже раскрыты, вдобавок есть «живые» фото – ранее модель «слил» минпром КНР. Скорее всего, за основу для Cowin Xuandu взяли седан Chery. Напомним, в линейку бывшей материнской компании сегодня входят Arrizo GX, Arrizo 5 и рестайлинговая версия последнего – Arrizo 5 Plus.



Точной копией Чери седан Cowin Xuandu не является, дизайн у новинки свой. Особенности экстерьера – заниженный капот, хромированные «штрихи» на радиаторной решетке, вытянутые фары, светодиодные L-образные ходовые огни и внушительные задние фонари (причем они раздельные). Согласно документам китайского сертификационного органа, длина «четырехдверки» Cowin равна 4666 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1483 мм, колесная база – 2700 мм. Из седанов Chery по длине к Xuandu ближе остальных Arrizo 5 Plus (4680 мм), расстояние между осями едино для всех моделей серии Arrizo, и оно меньше, чем у Cowin (2670 мм).

Салон Cowin Xuandu. Фото: Autohome

Салон засвечен на шпионском фото, внутри – рулевое колесо от Chery и мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином, как у кроссовера Showjet Pro (у седанов Чери экран встроен в панель).



Cowin Xuandu пока сертифицирован только с одним двигателем – это бензиновая «турбочетверка» SQRE4T15C 1.5 производства Chery, которая выдает 156 л.с. Коробки китайский минпром традиционно не указывает. Например, паркетник Showjet Pro с таким же двигателем доступен только с вариатором, а седану Chery Arrizo 5 Plus с аналогичным турбомотором еще положена «механика».

Седан Cowin Xuandu на фото минпрома КНР. Модель сертифицировали как с новым, так и с прежним логотипом марки. Однако сама компания пока не торопится менять эмблему – у машины на фирменных картинках она старая 1 / 3 Седан Cowin Xuandu на фото минпрома КНР. Модель сертифицировали как с новым, так и с прежним логотипом марки. Однако сама компания пока не торопится менять эмблему – у машины на фирменных картинках она старая 2 / 3 Седан Cowin Xuandu на фото минпрома КНР. Модель сертифицировали как с новым, так и с прежним логотипом марки. Однако сама компания пока не торопится менять эмблему – у машины на фирменных картинках она старая 3 / 3

До местных дилеров «четырехдверка» Cowin должна добраться в третьем квартале текущего года. Одним из главных конкурентов Xuandu «поднебесные» СМИ считают Geely Emgrand нового поколения – он стартует уже в эту пятницу.

