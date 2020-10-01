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  • Рестайлинг сделал провалившийся на рынке кроссовер на базе Chery Tiggo мощнее

Рестайлинг сделал провалившийся на рынке кроссовер на базе Chery Tiggo мощнее

01.10.2020 340 0 0

В Сети появились фотографии обновлённого паркетника марки Cowin, когда-то принадлежавшей Chery. Модели подправили облик, а еще ей достался турбодвигатель.

 

Бренд Cowin был создан фирмой Chery в 2014 году для выпуска недорогих машин, предназначенных в основном для молодежи. Марка надежд не оправдала, спрос на ее автомобили был низким, так что в 2018-м контрольный пакет акций Cowin продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group, китайского производителя вина (спойлер – взрывного интереса затем ﻿так и не последовало). При этом сотрудничество с бывшей материнской компанией продолжается: сама Chery еще выпускает для Cowin прежние модели, среди которых паркетники X3 и X5, то есть перелицованные Chery Tiggo и Tiggo 5 соответственно. В 2020-м бренд вывел на рынок свой первый продукт «новой эпохи» — кроссовер Showjet, сделанный из Tiggo 5x/Tiggo 4, этот SUV собирают на заводе в городе Ибинь, построенном нынешними владельцами марки. Но и о старичках в Cowin не забывают: к дебюту готовится рестайлинговый «икс-третий», его снимки внесли в базу местного минпрома.

Обновленный Cowin X3

Перемен во внешности немного. Так, Cowin X3 обрел новый передний бампер с вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями. Радиаторная решетка стала больше, а ее нижняя хромированная окантовка теперь подпирает фары. Корма прежняя – с распашной багажной дверью и расположенной на ней «запаской». Паркетнику все так же положены 16-, 17- или 18-дюймовые диски. Габариты тоже не изменились: длина X3 равна 4335 мм, ширина – 1796 мм, высота – 1665 мм, колесная база – 2530 мм.

Обновленный Cowin X3

Фотографий салона пока нет. Не исключено, что внутри появились новые материалы отделки и свежая версия мультимедийной системы. Нынешнему топовому паркетнику еще положены люк с электроприводом, камера заднего вида, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, климат-контроль.

«Атмосферник» SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с., судя по всему, отправлен в отставку: в документах китайского минпрома для рестайлингового Cowin X3 заявлена «турбочетверка» SQRE4T15C аналогичного объема, она выдает 156 л.с. Коробки не указаны. Дореформенный паркетник сегодня предлагается только с пятиступенчатой «механикой». Полного привода у Ковина нет – лишь передний.

Дореформенный Cowin X3
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Дореформенный Cowin X3
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Дореформенный Cowin X3
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В продажу обновленный Cowin X3, вероятно, поступит до конца текущего года. Цена дореформенного кроссовера стартует с отметки в 63 900 юаней, что эквивалентно примерно 739 000 рублей по актуальному курсу. До появления в гамме паркетника Showjet «икс-третий» был бестселлером марки, хотя результаты для китайского рынка, прямо скажем, мизерные: в 2019-м реализовано 9848 автомобилей X3. В январе-августе 2020-го этот кроссовер обрел 3107 владельцев, тогда как Showjet за четыре месяца (с мая по август) разошелся тиражом 7365 экземпляров.

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