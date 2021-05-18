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  • Теперь официально: седан Geely Emgrand нового поколения раскрылся снаружи и внутри

Теперь официально: седан Geely Emgrand нового поколения раскрылся снаружи и внутри

18.05.2021 2122 1 0

Китайская «четырехдверка» сменила имидж, а вот двигатель перешел с предшественника, хотя отдачу немного увеличили. По предварительным данным, на домашний рынок такая модель выйдет в третьем квартале текущего года.

 

Тизеры седана Emgrand новой генерации компания Geely растиражировала еще в апреле, затем были фото в камуфляже и без. Теперь же марка опубликовала полноценные фирменные картинки, попутно рассекретив интерьер. Напомним, модель в строю с 2009-го, у нас ее когда-то продавали под индексом EC7, причем не только «четырехдверку», но и хэтчбек. Затем от пятидверной версии марка отказалась, а седан на нашем рынке переименовали в Emgrand 7. Российский рынок Эмгранд окончательно покинул в 2020-м из-за низкого спроса. В Китае же седан обновляли чуть ли не ежегодно, и там он остается весьма востребованным. Кстати, на домашнем рынке еще есть Emgrand GL, который считался преемником «просто» Emgrand. Дальнейшая судьба машины с приставкой пока неизвестна, ну а новый седан объявлен четвертым поколением (хотя если считать GL, то это третья генерация).

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Итак, облик «четырехдверки» выполнен в актуальном стиле бренда, его особенности – радиаторная решетка с вертикальными клиньями и светодиодные «штрихи» ходовых огней. В задних стойках появились дополнительные окошки, так что у «четвертого» Emgrand более изящный силуэт, чем у предшественника. Фонари сделали у́же, вдобавок они теперь объединены светящейся полоской.

Интерьер полностью новый: дефлекторы обдува спрятаны в единую плашку, протянувшуюся во всю ширину передней панели, тачскрин мультимедийной системы теперь «парит», под ним расположен ряд кнопок, а отдельного блока управления «климатом» больше нет. Также заменили карты дверей, центральный тоннель, селектор коробки и виртуальную «приборку». В списке оборудования еще значатся люк в крыше и камеры кругового обзора.

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Прежде китайские профильные медиа считали, что новому Emgrand могла достаться платформа BMA (B-segment Modular Architecture), которая также лежит в основе, например, паркетника Geely Binyue (в России это Coolray). Теперь же о «тележке» либо не упоминают, либо пишут, что она от предыдущего седана. Между тем габариты сильно не изменились: длина свежей модели равна 4638 мм (+6 мм по сравнению с прежним «просто» Emgrand), ширина – 1820 мм (+31 мм), высота – 1460 мм (-10 мм), а колесная база и вовсе совпадает с предшественником – 2650 мм.

Новый Geely Emgrand на фото китайского минпрома
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Новый Geely Emgrand на фото китайского минпрома
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Новый Geely Emgrand на фото китайского минпрома
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Двигатель также перешел с прежней «четырехдверки», хотя мощность выросла: на новом Geely Emgrand «атмосферник» 1.5 выдает 114 л.с. вместо 109 л.с. О коробках информации пока нет. Предыдущий седан доступен с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

В Китае старта продаж модели нового поколения ждут в третьем квартале 2021-го. Нынешний Эмгранд там стоит от 62 800 до 84 800 юаней, что эквивалентно примерно 720 000 – 949 000 рублей.

Предыдущий Geely Emgrand для Китая. В таком виде до РФ седан так и не добрался
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Предыдущий Geely Emgrand для Китая. В таком виде до РФ седан так и не добрался
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Предыдущий Geely Emgrand для Китая. В таком виде до РФ седан так и не добрался
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Предыдущий Geely Emgrand для Китая. В таком виде до РФ седан так и не добрался
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О планах вернуть четырехдверный Emgrand в Россию компания не заявляла. У нас ближайшими премьерами Geely станут кроссоверы Atlas Pro и Xingyue L. В дальнейшем марка планирует продолжить обновление модельной линейки в РФ, по-прежнему делая ставку на сегмент SUV, о чем в интервью Kolesa.ru рассказал генеральный директор Geely International.

седан Китай авторынок новинки Geely Geely Emgrand EC7

 

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1 комментарий
18.05.2021 22:54
RFR 17

Да уж...Пипец у китаез ценники...Нам остается молча завидовать, спасибо родной власти, постарались, чтобы машины у нас в 1.5 раза дороже аналогов за бугром становились...

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