Кроссовер Geely Atlas Pro едет в Россию: не дополнение, а замена «просто» Atlas

Паркетнику с новым дизайном обещано богатое оснащение, полный привод тоже будет. Кроме того, не исключено, что россиянам предложат «мягкогибридную» версию.

В Китае существенно модернизированный кроссовер Geely стартовал еще в 2019 году. Напомним, на родине модель зовется Boyue, а преобразившийся SUV там получил к имени приставку Pro. В России же кросс известен как Atlas. У нас доработанный паркетник сертифицировали в 2020-м – и тоже с приставкой Pro, причем Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдали на машины китайского производства, тогда как дореформенные Атласы в РФ поставляют с белорусского предприятия Белджи. Однако только сейчас российское подразделение анонсировало Pro-кроссовер официально: дилеры начнут принимать заказы в третьем квартале текущего года. Также в компании сообщили, что Atlas Pro постепенно заменит прежний Атлас (в Китае продают оба варианта). О месте сборки пока ни слова, но, скорее всего, и новая версия «пропишется» в соседней стране (свежего ОТТС в свободном доступе еще нет).

На данный момент местное представительство Geely распространило лишь пару изображений Atlas Pro. Судя по картинкам, в плане дизайна наш кросс от предназначенного для КНР ничем не отличается. Если же сравнивать с прежним Atlas/Boyue, то у паркетника с приставкой новые капот, фары, радиаторная решетка, бамперы и корпуса наружных зеркал. Задние фонари тоже модернизировали, другой стала и багажная дверь. Из-за нового обвеса длина кроссовера выросла на 25 мм до 4544 мм, колесная база прежняя – 2670 мм. В салоне – иные передняя панель, центральная консоль и рулевое колесо.



Geely Boyue Pro для Китая. На некоторых рынках такой кросс зовется Azkarra 1 / 4 Geely Boyue Pro для Китая. На некоторых рынках такой кросс зовется Azkarra 2 / 4 Geely Boyue Pro для Китая. На некоторых рынках такой кросс зовется Azkarra 3 / 4 Geely Boyue Pro для Китая. На некоторых рынках такой кросс зовется Azkarra 4 / 4

Нашему Geely Atlas Pro обещаны мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма (у «просто» Atlas 8-дюймовый экран), «интеллектуальный» круиз-контроль, камеры кругового обзора и система распознавания дорожных знаков. Также заявлены полный привод и «четыре режима вождения». И это вся официальная информация на сегодня. Остальные характеристики объявят позже.



В прошлогоднем ОТТС указан один двигатель – бензиновая «турботройка» 1.5 (177 л.с.), разработанная Geely вместе с Volvo, двигатель «питается» АИ-92. Согласно тому документу, паркетнику положены шестиступенчатые «механика» Getrag и «автомат» Aisin, а также семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (7DCT).

Geely Boyue Pro для Китая 1 / 4 Geely Boyue Pro для Китая 2 / 4 Geely Boyue Pro для Китая 3 / 4 Geely Boyue Pro для Китая 4 / 4

Между тем пару недель назад российский офис Geely объявил о том, что в этом году в нашей стране появится «первый доступный автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии мягкого гибрида». Саму модель компания тогда не назвала. В Китае же у Boyue Pro как раз есть версия с 48-вольтовой гибридной системой, то есть не исключено, что в Geely имели в виду именно Atlas Pro.



Актуальный Geely Atlas для России 1 / 3 Актуальный Geely Atlas для России 2 / 3 Актуальный Geely Atlas для России 3 / 3

Дореформенный Atlas у нас доступен с «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.), «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.). Двухлитровый двигатель сочетается с 6МКП, кросс с этой парой исключительно переднеприводный. Моторы 2.4 и 1.8T комплектуются 6АКП, привод может быть как передний, так и полный. Цена – от 1 359 900 до 1 889 990 рублей.

