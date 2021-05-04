Kolesa.ru: У Geely буквально на днях вышла новая модель Xingyue L равномерности Hyundai Santa Fe. Как вы считаете, нужен ли бренду кроссовер ещё более крупный, размерности Volvo XC90?



Майкл Сонг: Xingyue L, как и седан Xingrui – главные новинки Geely в нашем новом фирменном стиле Technology Geely 4.0, и обе машины довольно крупные. Нужно ли разрабатывать кроссовер еще крупнее, должен подсказать наш потребитель. Сейчас мы проводим маркетинговые исследования на эту тему, но пока утвержденных планов по выпуску внедорожника размеров Volvo XC90 у нас нет.

Geely Xingyue L 2021

K: Зачем холдингу Geely ещё один электромобильный бренд Zeekr в дополнение ко всем остальным (Lynk&Co, Polestar, Geometry)? В чем будет отличие по позиционированию?



МС: Создание Zeekr – это стратегический выход Geely в область высококлассных электромобилей на рынке Китая. Это наш серьезный шаг на рынок интеллектуальных электромобилей. Наши намерения зашиты в названии Zeekr. ZE – производное от zero, ноль. Мы начинаем с нуля, это и начало начал, и конечная точка бесконечных возможностей. E – электричество, эволюция, эра – мы живем в эпоху эволюции электропривода. KR – это химический элемент Криптон, редкий газ, технологический символ интеллектуального электропривода. Итак, мы начинаем с чистого листа и хотим превзойти ожидания наших покупателей – это миссия бренда, от инноваций самого продукта до бизнес-модели. Новая жизнь в мобильности. Первая серийная модель Zeekr 001, основанная на архитектуре SEA, будет официально выпущена в ближайшее время. Ждите новостей!

Polestar, независимый премиальный и перфоманс-бренд совместно с Volvo Car Group – это ощутимый скандинавский стиль в самых разных проявлениях, но главный ориентир – это динамика, роскошь и одновременно спортивные ощущения от вождения. Как видите, у каждого из брендов своя четкая стратегия.

Polestar 2 2019–н.в.

K: Считаете ли вы, что у бренда Geely есть будущее на рынках Европы и США и на какие технологии вы планируете сделать ставку?



МС: Намерения Geely очень серьезны – мы постоянно наращиваем технологические и научно-исследовательские ресурсы для создания новых автомобилей, чтобы удовлетворить самые передовые, самые высококлассные запросы покупателей. За последние 10 лет Geely инвестировал в разработки более 100 миллиардов юаней, получил более 4300 технических патентов, создал 5 научно-исследовательских центров и 5 дизайнерских центров в разных странах мира, и в них работают десятки тысяч инженеров мирового класса. Мы создали собственные центры подготовки талантов и разработали модульные архитектуры (SEA, CMA, SPA) мирового класса. Появление каждого нового автомобиля – это не только сотни испытаний в Европе, Южной Америке, Австралии и других регионах. Это более 4 миллионов километров пробега для проверки надежности и адаптивности. Все равно что объехать Землю 100 раз. Наши разработки касаются интеграции со спутниками, технологий 5G и обновления софта по воздуху OTA, беспилотного вождения. На подходе много интригующего!

В 2020 году Geely Group стал единственным китайским производителем, вошедшим в мировой ТОП-10 автомобильных брендов. Да, мы будем расширять линейку продуктов на зарубежных рынках, ускорять запуск новых технологий и инноваций, продолжать улучшать конкурентоспособность продукта. С каждым шагом мы предлагаем клиентам все более безопасные, надежные продукты. Удовлетворение покупателей растет – а это главное. Независимо от рынка качество, забота о клиенте и авторитетный имидж дают неограниченные перспективы любому автомобильному производителю.

Geely Xingyue L 2021

K: В глобальной линейке Geely девять кроссоверов разного класса. Какие модели нам ждать в ближайшем будущем в нашей стране?

МС: Россия – ключевой стратегический рынок для Geely, поэтому прежде чем запускать новую модель, очень важно провести полное предварительное продуктовое и потребительское исследование. А потом еще этот продукт адаптировать с учетом местной специфики. Мы планируем в ближайшие несколько лет продолжить обновление модельной линейки и запустить новые внедорожники классов B, C и D. Вот и Xingyue L, о котором мы уже сегодня говорили, тоже скоро появится в России.

K: Модель Geely Icon, базирующаяся на архитектуре B-сегмента, появилась в модельном ряду Geely больше года назад. Это очень необычная и интересная машина. Есть ли вероятность ее появления в России и когда? Если нет, то почему?

МС: Geely Icon создан на той же продуктовой платформе, что и хорошо известный в России Coolray. У моделей близкое рыночное позиционирование, поэтому мы приняли решение не начинать продажи модели Icon в вашей стране. По крайней мере пока.

Geely Icon 2019–н.в.

K: Видите ли вы перспективы новых источников энергии применительно к России?

МС: Развитие электромобилей – важная часть стратегии устойчивого развития Geely. Как мы все знаем, существует множество факторов, влияющих на продвижение электромобильного бизнеса на зарубежных рынках. Это и строительство новой инфраструктуры, и государственная энергетическая политика, и поддержка правительства. Мы знаем, что не так давно Ростех объявил о планах начать активное производство станций быстрой зарядки и расширения географии зарядных станций в крупных российских городах до 2025 года. Geely Automotive стремится стать одним из мировых лидеров в области электромобилей, поэтому мы уделяем пристальное внимание развитию новых объектов энергетической инфраструктуры в странах всего мира, в том числе и России. Так что когда придет время, мы обеспечим российских автомобилистов качественными, безопасными и надежными электромобилями.