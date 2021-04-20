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  • Конкурент Hyundai Santa Fe от Geely на платформе Volvo дебютировал в Шанхае и едет в РФ

Конкурент Hyundai Santa Fe от Geely на платформе Volvo дебютировал в Шанхае и едет в РФ

20.04.2021 203 0 0

Компания Geely представила на Шанхайском автосалоне среднеразмерный кроссовер Xingyue L (заводской индекс КХ11) на вольвовской платформе CMA, а сегодня было объявлено о том, что новый SUV станет флагманом модельной линейки Geely в России.

 

Практически вся информация о Xingyue L была объявлена производителем в начале апреля, а на этой неделе новый кроссовер показали живьём в Шанхае. С колёсной базой 2845 мм и габаритной длиной 4770 мм Xingyue L сопоставим с корейским кроссовером Hyundai Santa Fe, обновлённая версия которого только что вышла на российский рынок. Обе новинки кичатся современной электроникой вроде системы дистанционной парковки, но китайский кроссовер имеет строго 5-местный кузов, тогда как Santa Fe может быть и 7-местным.

Разработанная Volvo платформа CMA (Compact Modular Architecture) сулит Geely Xingyue L европейский ездовые повадки, каковые мы обнаружили на родственном купеобразном паркетнике Tugella. Двигатель — тоже от Volvo: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» семейства Drive-E, которая выдаёт максимальные 218 л.с. и 325 Нм либо 238 л.с. и 380 Нм. В первом случае она сочетается с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), во втором — с 8-ступенчатой «гидромеханикой» Aisin и полным приводом (мощность на заднюю ось отбирает муфта BorgWarner).

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В дизайне экстерьера, особенно передка, можно увидеть черты Volvo, а вот интерьер у Xingyue L свой собственный, с минималистичной передней панелью, накрытой глянцевой накладкой, за которой прячется двухэкранное табло метровой ширины. Похожее решение предлагает флагманский электромобиль EQS марки Mercedes-Benz, и это сравнение тоже играет на пользу Geely. В оснащении заявлены аудиосистема Bose с десятью громкоговорителями, атмосферная 72-цветная светодиодная подсветка, матричные фары и обновление ПО «по воздуху».

В китайской линейке Geely есть и более крупный, 7-местный кроссовер HaoYue (колёсная база 2815 мм, габаритная длина 4835 мм), но Xingyue L круче по уровню используемых технологий, поэтому именно он теперь считается флагманским SUV китайской марки.

О ценах и комплектация в России говорить пока рано, ОТТС кроссовер Xingyue L пока не получил. Неизвестно даже, как он будет называться на нашем рынке, но точно не так, как в Китае, а российское представительство Geely пока оперирует индексом КХ11.

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Успех или неуспех будет во многом зависеть от цен, но с учётом премиальных генов от Volvo вряд ли стоит ожидать, что прайс-лист будет ниже, чем у Hyundai Santa Fe (от 2 479 000 рублей). Тот же Tugella оказался для россиян дороговат (от 2 549 990 рублей), и спрос на него пока невелик: согласно данным регистраций, который нам предоставило агентство «Автостат», за последний квартал прошлого года на учёт встали 211 экземпляров этой модели, а за первый квартал этого года — 233. Между тем куда более доступный (от 1 359 990 рублей) и схожий по размерами Geely Atlas с января по март этого года разошёлся тиражом 1473 шт., компактный кроссовер Coolray (от 1 319 990 рублей) — 1436 шт.

Помнится, осенью прошлого года, когда Tugella только появился в России, затянувшие пояса из-за коронакризиса бывшие владельцы европейских премиальных моделей стали всерьёз присматриваться к этому «китайцу», надеясь купить Volvo по дешёвке, но, как видно из статистики, до реальной покупки дозрели немногие. Быть может, более солидный Xingyue L заставит их раскошелиться?

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