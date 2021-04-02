Новый кроссовер Geely с техникой Volvo: полный привод будет

На домашнем рынке паркетник китайской марки предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, у которой два варианта мощности. Публичную премьеру проведут во второй половине текущего месяца.

Компания Geely продолжает постепенно рассекречивать свой новый кроссовер Xingyue L (нечто вроде «зенью эл», прежде был лишь заводской индекс KX11): мы уже видели модель на официальных картинках, а теперь объявлены характеристики. Ну и еще в Сеть выложили очередную порцию фото. Напомним, SUV построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Та же «тележка» лежит в основе кросс-купе Geely Xingyue (да, у моделей одинаковые имена, только у «купе» нет приставки, а в РФ это Tugella), седана Geely Preface, большинства машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и паркетника Volvo XC40.

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Итак, для Xingyue L подтверждена бензиновая «турбочетверка» Volvo 2.0 серии Drive-E, знакомая по другим моделям холдинга Geely. У двигателя два варианта мощности – 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно). Базовая версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй положен восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Также прояснился вопрос с полным приводом – он будет, но только у кроссовера с 238-сильным мотором (с муфтой BorgWarner на задней оси). Переднеприводный Xingyue L с 218-сильным двигателем, как заявили в Geely, наберет первую «сотню» за 7,9 секунды, а топовый вариант (то есть с 4WD и 238-сильным мотором) это упражнение проделает за 7,7 секунды.



По своим габаритам новый паркетник Geely недалеко ушел от рестайлингового Hyundai Santa Fe. Длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. Размеры «корейца»: 4785/1900/1685 мм, при этом расстояние между осями у Санты меньше – 2765 мм. Особенности внешнего облика Xingyue L – решетка с «вогнутыми» вертикальными клиньями, благодаря чему кроссовер напоминает модели Volvo, светодиодные фары с интегрированными светодиодными же «штрихами» ходовых огней и объединенные светящейся полоской задние фонари.



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Главная «фишка» внутри – растянутое почти на всю ширину передней панели «табло». В Geely его называют «дисплейной панелью», утверждается, что длина составляет 1 метр. В действительности же это два отдельных экрана, спрятанных под одним стеклом. То есть у переднего пассажира имеется собственный тачскрин. Есть и третий дисплей – виртуальная «приборка», и она обособлена. Кстати, для кроссовера заявлен только пятиместный салон.



Также для паркетника предусмотрена система автоматической парковки 5G-AVP, ее работа продемонстрирована в ролике, который Kolesa.ru опубликовал ранее, тогда же мы рассказали о системе подробно. Если вкратце, то автомобиль сможет сам найти свободное место и самостоятельно же припарковаться.

Публичная презентация Geely Xingyue L пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется 19 апреля. Кроссовер наверняка отправят и на экспорт, но для других стран, скорее всего, придумают оригинально имя, а не Tugella L.

